El govern espanyol descarta acollir l'Aquarius en no ser «el port més segur ni més proper»

Després que aquest mateix dilluns l'Ajuntament de Barcelona s'hagi ofert per acollir els 141 immigrants a bord del vaixell Aquarius com a resposta a la negativa de Malta i Itàlia d'obrir el seus ports, el govern espanyol ho ha descartat.

Fonts de l'executiu han destacat que ''Espanya ja no és el port més segur'' perquè ''no és el port més proper segons l'establert en el dret internacional''. Aquest diumenge l'Aquarius ha reclamat a la UE un port ''segur i proper'' per a les persones rescatades davant les costes de Líbia. La negativa del govern espanyol es dona quan encara no fa dos mesos que 630 immigrants a bord del mateix vaixell desembarquessin a València.

Més del 70% dels 141 migrants salvats per l'Aquarius són originaris de Somàlia i Eritrea, i hi ha fins a 67 menors no acompanyats.