Mascarell, «predisposat» a presentar-se com a alcaldable per Barcelona

n El delegat del Govern a Madrid i portaveu de la Crida Nacional per la República, Ferran Mascarell, es va mostrar ahir «predisposat» a presentar-se com a alcaldable per Barcelona a les eleccions municipals de l'any que ve si veu que pot encapçalar una candidatura «amb una certa garantia d'èxit». Mascarell va explicar que «des de fa mesos» està treballant amb un grup de gent per preparar el «projecte renovador» que, segons el seu parer, «Barcelona necessita».

Mascarell ja ha «parlat» amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont però ha deixat clar que «la decisió encara està per prendre» i que «convé la màxima unitat».



ERC no ha estat «valenta»

La portaveu de Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alamany, va afirmar que ERC «no ha estat prou valenta» i va recordar que «hi ha la possibilitat d'una majoria d'esquerres» al Parlament. «Quedar supeditat a Quim Torra incomoda molta gent que sent simpatia per ERC», va comentar Alamany, referint-se a l'acord de govern entre JxCat i els republicans.

D'altra banda, el monjo de Montserrat Sergi d'Assís Gelpí va rebre una amenaça de mort per l'homilia en defensa de l'1-O que va llegir una setmana abans del referèndum, el setembre del 2017. En la prèdica, el pare animava a «dir no a la repressió i sí a la llibertat i al respecte dels drets fonamentals», denunciava que el poble català veia amenaçat «un dret tan senzill com el de consultar».