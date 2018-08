Més de 2.000 ciclistes demanen l'enduriment del Codi Penal

Més de 2.000 ciclistes van concentrar ahir al matí a Riudoms, al Baix Camp, per recordar els dos ciclistes morts, d'uns 60 anys, diumenge passat a la carretera T-310, entre Riudoms i Montbrió, atropellats per un conductor que circulava sota els efectes de les drogues.

Ciclistes, familiars i amics de les víctimes van marxar fins al punt del sinistre, on van fer una entrega floral i van penjar mallots de ciclista.

En la protesta, el col·lectiu va exigir l'enduriment del Codi Penal. «Volem que la pena màxima, que ara és de quatre anys, s'elevi a sis, i que quan hi hagi més d'una víctima s'elevi fins a nou anys de presó», va reclamar l'advocat i secretari general de l'Associació de Ciclistes Professionals, Alfonso Triviño.

A més, el col·lectiu també va exigir que es contempli com un delicte propi l'omissió del deure de socors. «Ha de ser un delicte autònom, no pot ser que en surtin impunes els que es fuguin. Els han de jutjar perquè no saben el mal que han fet. És una plaga que els està sortint gratis en la majoria de casos», va reblar Triviño. Per aquesta raó, l'advocat va criticar que es legisli més posant-se en la pell dels que causen els danys que no pas en les víctimes. «Si causes un dany, perquè no ha de tenir més pena que una sanció administrativa?», va preguntar-se Triviño.

Entre les mesures exigides, també van demanar que es contempli la fuga dels conductors com un delicte «autònom» i que les imprudències que causin lesionats o morts quan s'incompleixin les normes de trànsit tornin a incloure's al Codi Penal. En aquest sentit, el ciclista Joaquim Rodríguez, Purito, present en la mobilització, va lamentar que el conductor estigui en llibertat.

Per la seva part, el ciclista Javier Florencio va afirmar: «Ens sentim indefensos, ho hem vist aquest cap de setmana: una persona drogada i beguda, al cap d'un dia està al carrer», i va criticar que, malgrat que hi ha més radars i controls d'alcoholèmia, la perillositat per als ciclistes continua.