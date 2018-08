Mor un jove britànic de 23 anys després de participar en una baralla a Eivissa

n Un jove de 23 anys de nacionalitat britànica va morir de matinada a Sant Antoni de Portmany (Eivissa) per una possible agressió. Segons Emergències, el jove va ser trobar inconscient amb una aturada cardiorespiratòria a l'avinguda Doctor Fleming cap a les quatre de la matinada. Un equip sanitari va acudir immediatament fins al lloc dels fets i va procedir a realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar, sense èxit. La Guàrdia Civil es va fer càrrec de la investigació i va confirmar que el jove, que estava sol, es va veure implicat en una baralla cap a dos quarts de quatre de la matinada. La investigació haurà d'aclarir els motius pels quals el turista va perdre la vida. Es tracta del segon britànic que mor a Sant Antoni aquest estiu després d'una baralla. El 17 de juliol, un altre jove de 21 anys va morir després d'haver estat assaltat per un compatriota de la mateixa edat.