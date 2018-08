Netanyahu exigeix «un alto el foc total» a Hamàs per posar fi als atacs a Gaza

n El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va assegurar ahir que el requisit del seu govern per posar fi als atacs a la Franja de Gaza és «clar», i va demanar al partit-milícia Hamàs «un alto el foc total», després que aquesta setmana la zona fos escenari d'una nova escalada de tensions. «Estem al mig d'una campanya contra el terrorisme», va explicar el primer ministre abans de reunir-se amb el seu Govern. Segons Netanyahu, les forces israelianes «han destruït centenars d'objectius militars de Hamàs», que està pagant «amb un alt preu» el seus atacs contra territori israelià, segons va explicar a The Jerusalem Post.

«El nostre objetiu és recuperar la pau per als habitants del sud d'Israel i les zones properes. Aconseguirem aquest objectiu sense cap mena de dubte», va afegir Netanyahu, que d'aquesta manera va evitar qualsevol concessió en la política militar contra les amenaces que sorgeixen des de la Franja. Només entre dimecres i dijous uns 200 coets es van disparar des de Gaza. La resposta inicial israeliana va provocar la mort de tres milicians, mentre que dos palestins més van perdre la vida en els darrers dies per enfrontaments a la frontera, on es continuen llançant globus incendiaris.