El radar de tram de la Ronda de Dalt multa 50 conductors al dia de mitjana

El radar de tram de la Ronda de Dalt multa uns 50 conductors al dia de mitjana per excés de velocitat. Per aquest tram controlat de la ronda, entre la plaça de Karl Marx i el Nus de la Trinitat, circulen cada dia entre 105.000 i 107.000 vehicles –uns 117.000 el divendres per l'operació sortida, fet que significa que de cada 2.000 vehicles, un és denunciat. Són dades que l'intendent adjunt de la Divisió de Trànsit de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Carles Reyner, exposa a l'ACN. Per a Reyner, es tracta d'una proporció de multes «baixa», si bé afegeix que l'objectiu és que no hagin de denunciar cap conductor per superar la velocitat permesa. L'intendent destaca que els accidents són la «prioritat número 1» de la Guàrdia Urbana de Barcelona i la «croada» contra l'excés de velocitat.

El radar de tram de la Ronda de Dalt controla tres itineraris en direcció Besòs: de la plaça de Karl Marx al Nus de la Trinitat, d'aquesta plaça a la sortida número 2, i de l'entrada 3 al Nus de la Trinitat. «També controla la velocitat dels vehicles que entren o surten al llarg del tram», puntualitza Reyner en una entrevista fent balanç d'aquest radar, el primer i únic de tram, de moment, a la ciutat de Barcelona.