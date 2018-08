El cap de la unitat antiterrorista de la Guàrdia Civil defensa la tasca dels Mossos

El cap de la unitat de la lluita contra el terrorisme de la Guàrdia Civil, el tinent coronel Francisco Vázquez, ha defensat un any després dels atemptats de Barcelona i Cambrils que la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra va ser "absoluta i excel·lent" i ha lloat la tasca han desenvolupat en la investigació. "Han estat absolutament a l'alçada, sense cap mena de dubtes i no hem esperat als atemptats per saber que això és així", ha afirmat en una entrevista a l'ACN el tinent coronel, que recorda que ja han treballat plegats en investigacions anteriors de caire terrorista. També destaca que, arran del 17-A, s'han integrat en grups d'investigació amb altres cossos estatals i amb el CNI. Vázquez assegura que aquest tipus d'atemptats requereixen de la implicació de tots els cossos policials i especialment dels agents a peu de carrer que són els primers que han d'actuar. En aquest sentit defensa els mossos que van abatre els terroristes a Cambrils i a Subirats perquè van "neutralitzar l'amenaça". "La seva actuació va ser correcta, en el 100% dels enfrontaments terroristes hi ha morts, o són ells o som nosaltres", ha manifestat.

Un any després dels atemptats de Barcelona i Cambrils –on van morir setze persones i vuit terroristes-, el cap de la unitat de la lluita contra el terrorisme fa balanç de l'actuació policial. El tinent coronel Vázquez ha lloat la tasca dels Mossos en la primera resposta al carrer quan van succeir els fets i també del paper que han tingut en la investigació.

Vázquez -que acumula més de 20 anys d'experiència en la lluita antiterrorista- remarca que la col·laboració ha estat "absoluta i excel·lent" i que ja venia d'abans, ja que han treballat conjuntament en investigacions anteriors relacionades amb terrorisme jihadista. Juntament amb Ceuta, Melilla, Madrid i el llevant, Catalunya és un dels punts calents.

Valora que la relació amb els Mossos ha estat "excepcional" en tot moment i que, ja abans dels fets de Barcelona i Cambrils, la policia catalana havia demostrat la seva vàlua. "Sense cap mena de dubte estan preparats i no hem esperat als atemptats per saber que això és així", ha declarat.

El tinent coronel ha explicat també que els Mossos no van estar "sols" en cap moment i que des de poques hores després de l'atemptat ell mateix es va traslladar a Barcelona i va estar al centre de coordinació. "No pot ser més eloqüent dient que la coordinació ha estat absolutament excel·lent", ha reblat.

També ha destacat que arran de la investigació dels atemptats del 17-A els Mossos d'Esquadra s'han incorporat en grups de treball amb policia espanyola, Guàrdia Civil i també el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i que també estan al corrent de les investigacions que continuen obertes a països com França i Bèlgica.



Els mossos van "neutralitzar l'amenaça"



Segons Vázquez, fets com els del 17-A evidencien una nova manera d'atemptar, on els policies que estan a peu de carrer són els primers que es veuen obligats a reaccionar. En aquest sentit, creu que l'amenaça terrorista és "tan densa" que pot materialitzar-se en qualsevol lloc i, per tant, cal "integrar" els agents dels cossos urbans i les policies autonòmiques en aquest tipus de casos. Assegura que és una tasca que s'ha dut a terme durant tot aquest any.

En aquesta línia, ha defensat que l'actuació dels agents que van disparar als cinc terroristes a Cambrils i també el que va abatre Younes Abouyaaqoub a Subirats va ser correcta. Reflexiona que quan un terrorista surt a atemptar "vol causar el major nombre de víctimes". "Només en el moment que neutralitzem l'amenaça deixarà de persistir", ha valorat Vázquez, que destaca la capacitat de resposta que van tenir els Mossos.