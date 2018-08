Corea del Nord i Corea del Sud acorden celebrar una nova cimera el setembre

n Corea del Nord i Corea del Sud van acordar ahir celebrar una nova cimera al setembre entre ambdós països, històricament en conflicte. «Hem acordat celebrar una cimera intercoreana a Pyongyang el setembre», va informar les dues Corees en un comunicat de premsa conjunt després d'una reunió a Panmunjom. «També hem revisat les situacions d'implementació de la Declaració de Panmunjom i hem celebrat consultes de manera sincera sobre assumptes relacionats amb la seva aplicació més activa», van assegurar, en referència a l'acord aconseguit en la històrica cimera d'abril. Si se celebra la reunió de setembre, seria la tercera d'aquest tipus entre Moon i Kim, que ja han mantingut converses cara a cara durant l'abril i el maig.

El president sud-coreà, Moon Jae-in, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un, mantindran a la capital de Corea del Nord el que serà la seva tercera trobada, després de reunir-se en dues ocasions anteriors a la frontera entre tots dos països els anteriors 27 d'abril i 26 de maig.

S'espera que la nova trobada entre els dos líders serveixi per avançar a la Declaració de Panmunjom, subscrita pels dos governants en la seva primera reunió i en la qual tots dos es van comprometre a millorar relacions i a treballar per establir la pau i la «total desnuclearització» de la península coreana.

Delegacions dels dos països, que encara continuen tècnicament en guerra, van mantenir durant ahir una reunió en la mateixa localitat fronterera nord-coreana on va tenir lloc la històrica primera trobada entre Moon i Kim per definir els detalls de la nova cimera. Encara que ambdues parts van fixar l'escenari per al tercer cara a cara entre els seus màxims responsables, resta per definir la data exacta de la trobada.

«Hem analitzat la situació actual de la implementació dels punts de la declaració de Panmunjom i hem mantingut consultes per avançar en la seva aplicació», va assenyalar en un comunicat conjunt de les dues Corees difós al final de la reunió d'ahir pel ministeri d'Unificació del Sud.

La delegació de Corea del Sud va estar encapçalada pel ministre d'Unificació, Cho Myoung-gyon, mentre que la del règim de Pionyang la liderava el president del Comitè de Reunificació Pacífica, Ri Son-gwon.

En la seva reunió d'abril, Moon i Kim ja van acordar celebrar a la tardor un nou cim a la capital nord-coreana, segons es recull a la declaració final difosa després d'aquesta trobada d'ahir entre els líders de les dues Corees.