L'estat espanyol acollirà 60 dels 141 migrants que hi ha a bord de l'Aquarius, segons han confirmat fonts de Moncloa. El govern espanyol ha arribat a un acord aquest dimarts amb cinc països més per repartir-se als ocupants del vaixell. "És la primera operació d'aquest tipus de distribució de migrants entre diversos estats europeus", han remarcat les mateixes fonts, que no han concretat si els 60 ocupants de l'Aquarius desembarcaran a Catalunya després de l'oferiment del Govern dels ports de la Generalitat per acollir-los. De fet, el govern espanyol encara no ha determinat a quin port atracaran.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ofert aquest matí els ports de Palamós, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita –tots ells gestionats per l'administració catalana- per tal que pugui desembarcar el vaixell Aquarius, que trasllada 141 persones rescatades a alta mar mentre feien una ruta migratòria.

També a Twitter, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha anunciat igualment la mesura, celebrant-la i assegurant que suposa que la Generalitat "manté el seu compromís" amb l'Aquarius per intentar acollir les 141 persones rescatades que hi ha a bord. "Davant l'Europa fortalesa, l'Europa casa comuna", sentencia Aragonès.

Finalment, també ha estat el conseller d'Afers Socials, Chakir el Homrani, ha afirmat que "primer són les persones, primer és salvar vides". En aquest sentit, ha reblat que els ports catalans estan "oberts a acollir les persones abord de l'Aquarius" i a fer-ho amb "drets d'asil i ciutadania".