Forn també demana que no se li faci homenatge per l'aniversari del 17-A

n L'exconseller d'Interior Joaquim Forn, en presó preventiva per rebel·lió per l'1-O, no vol que se li brindi cap homenatge per la seva gestió durant els atemptats de l'estiu passat, ja que creu que el protagonisme ha de recaure en les víctimes, els cossos de seguretat i els equips d'emergències.

Així ho va assegurar la dona de Forn, Laura Masvidal, en una entrevista a Rac1, on, això no obstant, va precisar que l'exconseller agraeix «l'espontaneïtat» de la gent, després que les plataformes sobiranistes hagin convocat actes d'homenatge per a l'extitular d'Interior amb vista al pròxim divendres, quan es commemorarà el primer aniversari dels atemptats del 17-A.

«És molt conscient que l'homenatge és a les víctimes. És el que ha de ser. Des de dins [de la presó] farà el seu acte de record i ja està. Ho vol separar molt del tema polític», va indicar Masvidal.

La dona de l'exconseller va ressaltar que Forn vol que es rendeixi homenatge a les víctimes, però també als cossos de seguretat, als serveis d'emergències i a la resposta de la gent.

Segons Masvidal, Forn afronta l'aniversari del 17-A, «d'una banda, amb dolor perquè va ser una de les pitjors crisis que pot afrontar un responsable d'Interior i un cop molt dur per a la societat, com qualsevol atac terrorista, i d'altra banda, amb una perplexitat molt gran de 'què faig aquí dins?'».

«Li torna a aflorar el sentit del presidi i diu: 'Si en aquell moment la societat va respondre defensant uns valors de rebuig a la violència i el vaig liderar, què faig jo aquí dins?'», va indicar la dona.

En qualsevol cas, Masvidal va assegurar que acudirà a l'homenatge que ANC i Òmnium Cultural han convocat davant de la presó de Lledoners el 17-A: «És una vergonya que els nostres representants estiguin presos i aquest dia farà més evident preguntar-se què fa el conseller a la presó».

Precisament, l'exmajor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, processat per l'Audiència Nacional pel paper de la policia catalana l'1-O, va expressar també la seva voluntat que «no es faci un ús públic de la seva imatge» a l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats gihadistes de l'any passat a Catalunya ni en «altres amb reivindicacions polítiques» previstos per al 17 d'agost.

Per la seva banda, la CUP va reiterar que no assistirà divendres a l'acte organitzat per l'Ajuntament de Barcelona per commemorar el primer aniversari dels atemptats del 17 d'agost, però sí als que es facin sense l'assistència del rei.

La membre del Secretariat Nacional de la CUP Laia Estrada ha argumentat que la CUP no vol coincidir amb Felip VI perquè entén que «és una hipocresia que la monarquia espanyola, que està implicada directament en el negoci armamentístic, participi en un acte així».



L'ANC tampoc

L'ANC no enviarà cap representant a l'acte del 17 d'agost a Barcelona per evitar coincidir amb Felipe VI, mentre que Ciutadans ha acusat el sobiranisme d'estar planejant un nou «boicot» al rei, ja sigui amb una «xiulada» o amb «menyspreu».

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va declinar la invitació de l'Ajuntament de Barcelona i no anirà a l'homenatge a les víctimes dels atemptats gihadistes de l'any passat que se celebrarà al matí a la plaça Catalunya. El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va confirmar ahir que assistirà a la concentració convocada per l'ANC davant de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada.