Un home provoca un incendi en cremar-se a l'estil bonze

n Un home va provocar ahir un incendi en una casa de Villaverde per cremar-se a l'estil bonze (ruixant-se amb líquid inflamable i calant-se foc). Segons els primers indicis, ho va fer després de discutir amb la seva parella i d'amenaçar-la amb cremar-se.

En veure l'ocorregut, la dona va sortir de l'habitatge i va avisar ràpidament els serveis d'emergència. No obstant això, una altra dona que residia amb la parella i estava a la seva habitació quan es va produir l'incident va travessar el foc i es va tirar pel balcó.

L'home, que no té cap denúncia prèvia per part de la dona, es troba greument ferit, amb cremades al 40% del cos. La companya que va fugir va sofrir una possible fractura vertebral com a conseqüència de la caiguda, i la dona del causant va rebre assistència psicològica.