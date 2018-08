L'expresidenta argentina recusa el jutge i demana la compareixença de Macri

L'expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner va demanar ahir la recusació del jutge i el fiscal que investiguen una trama de suposats suborns en la qual s'han vist imbolucrats empresaris i polítics i ha proposat que sigui citat a declarar com a testimoni l'actual cap d'estat, Mauricio Macri.

L'escàndol va sortir a la llum pública fa dues setmanes i té com a principal prova els quaderns del xofer d'un dels presumptes implicats, que recollien moviments de diners sospitosos. Diversos testimonis penedits van assenyalar al difunt Néstor Kirchner i a la seva vídua i successora en la Presidència com a líders d'una trama milionària. Fernández va comparèixer ahir al tribunal, on va presentar una sèrie d'escrits en què, entre altres qüestions, posa en dubte la imparcialitat del jutge Claudio Bonadio –que ja ha processat l'expresidenta en una altra causa– i del fiscal Carlos Stornelli.

El text, difós en xarxes socials per l'advocat de Fernández, recorda que l'antiga mandatària «va requerir davant el Consell de la Magistratura de la Nació que s'iniciés un judici polític» en contra de Bonadio per «greus irregularitats», pel que considera que «no pot continuar al capdavant d'aquesta investigació», segons Reuters.

Fernández va negar «de manera determinant» l'acusació i va sortir en defensa del seu difunt marit, titllant d'«absurd» que se'l pretengui culpar per la «cartelització» de l'obra pública i qüestionant que els empresaris siguin presentats «com les víctimes».