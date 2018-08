L'FBI acomiada un agent que va fer comentaris crítics sobre Donald Trump

L'FBI ha cessat el veterà agent Peter Strzok, autor d'una sèrie de missatges crítics contra el president dels Estats Units, Donald Trump, i un dels artífexs, segons l'opinió de l'inquilí de la Casa Blanca, de la «caça de bruixes» en la qual s'analitza la presumpta ingerència de Rússia a les eleccions del 2016.

L'advocat de Strzok, Aitan Goelman, va informar ahir que el subdirector de l'FBI, David Bowdich, va ordenar l'acomiadament divendres passat, tot i que l'oficina d'assumptes interns havia recomanat que l'agent fos suspès del càrrec 60 dies i degradat en termes professionals. «La decisió d'acomiadar l'agent especial Strzok no només trenca amb la pràctica habitual de l'oficina, sinó que contradiu el testimoni del director [Christopher] Wray davant el Congrés i les seves garanties que l'FBI pretén seguir un procés regular en aquest i tots els assumptes de personal», va lamentar Goelman, segons l'agència Reuters. Per a l'advocat, la decisió de l'FBI té un rerefons polític i, en aquest sentit, va al·legar que el contingut dels polèmics missatges estan protegits per la Primera Esmena de la Constitució, en la qual es consagra la llibertat d'expressió.

Els missatges en qüestió es remunten al període entre desembre del 2016 i maig del 2017, i cor-responen a converses entre Strzok i l'advocada Lisa Page. Els textos, desapareguts del sistema de l'FBI, al·ludien Trump com un «idiota» i un «humà odiós».