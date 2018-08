El pont accidentat estava en obres

Atlantia, a través d'Autostrade, la seva filial d'autopistes a Itàlia, estava duent a terme tasques de manteniment en el viaducte que ha caigut parcialment aquest dimarts a Gènova, que forma part d'una de les vies que el grup italià explota en concessió a aquest país.

"En relació al col·lapse de part del viaducte Polcevera de l'A-10, Autostrade comunica que la seva estructura, que data dels anys seixanta, estava sent objecte de labors de consolidació de la llosa", indica el grup transalpí en un comunicat.

"D'acord amb el projecte, es va instal·lar una grua pont per permetre que es duran a terme les activitats de manteniment. El treball i l'estat del viaducte estaven subjectes a la constant observació i supervisió", afegeix.

En el seu comunicat, la companyia va assegurar que "investigarà en profunditat" les causes de l'esfondrament "tan aviat com sigui possible accedir de forma segura al lloc" dels fets.

El viaducte que s'ha ensorrat forma part de la xarxa d'autopistes italianes de 2.855 quilòmetres de longitud que explota Autostrade, signatura controlada al 88% per Atlantia.

La companyia té així a través d'aquesta firma el gruix del total de 3.020 quilòmetres d'autopistes que gestiona a Itàlia, que al seu torn suposen al voltant de la meitat de la xarxa total del país.

Atlantia està actualment a Espanya, i juntament amb ACS, immersa en la compra del també grup d'autopistes Abertis, en virtut de l'acord que la signatura italiana i la constructora espanyola van aconseguir el passat mes de març per fer-se conjuntament amb l'empresa, una operació valorada en 18.100 milions d'euros i actualment pendent de completar-se.