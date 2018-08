Puigdemont elabora la seva pròpia ratafia a Waterloo

Carles Puigdemont està aprofitant aquests dies d'estiu per elaborar la seva pròpia ratafia. La Confraria de la Ratafia ha penjat al seu Twitter unes fotos on es pot veure l'expresident de la Generalitat amb una ampolla plena del que d'aquí a un temps serà «la Ratafia de Waterloo».



La Confraria va informar que Puigdemont està elaborant aquest licor tradicional seguint la recepta del seu avi pastisser, Francesc Puigdemont i Padrosa, que té la particularitat d'incloure el cacao («xocolata bona») com un dels seus ingredients. L'actual president de la Generalitat, Quim Torra (gran aficionat a fer ratafia) va agrair a la Confraria «haver portat un tros de paisatge de Catalunya al president. «Ara a esperar 40 dies a sol i serena», va afegir el cap de l'Executiu català.





Molt agraïts d'acompanyar al MHP @KRLS a fer la seva ratafia segons la recepta del seu avi pastisser Francesc Puigdemont i Padrosa (1902-1958) originària del segle XIX de Can Bisbe i que conté com a ingredient singular "xocolata bona" (cacao). pic.twitter.com/j3K02wQQ3j — Confraria Ratafia (@Conf_Ratafia) 13 d´agost de 2018