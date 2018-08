Torra ofereix els ports de la Generalitat per acollir l'Aquarius

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ofert els ports de Palamós, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita –tots ells gestionats per l'administració catalana- per tal que pugui desembarcar el vaixell Aquarius, que trasllada 141 persones rescatades a alta mar mentre feien una ruta migratòria.

Després de la negativa de l'Estat espanyol a rebre els ocupants de l'embarcació, Torra ha reaccionat aquest dimarts així, explicant a Twitter que ha demanat a Ports de la Generalitat "que s'aculli el vaixell Aquarius a Palamós, Vilanova o Sant Carles de la Ràpita, ports sota l´autoritat del Govern de Catalunya, per poder desembarcar les persones rescatades amb totes les garanties". "Catalunya sempre serà terra d´acollida", conclou Torra a la piulada. També a Twitter, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha anunciat igualment la mesura, celebrant-la i assegurant que suposa que la Generalitat "manté el seu compromís" amb l´Aquarius per intentar acollir les 141 persones rescatades que hi ha a bord. "Davant l´Europa fortalesa, l´Europa casa comuna", sentencia Aragonès.