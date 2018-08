Almenys 35 morts en l'esfondrament del pont Morandi, a Gènova

Almenys 35 persones, entre elles un nen, van morir ahir a causa de l´esfondrament parcial d´un viaducte travessat per una autopista als afores de la ciutat italiana de Gènova, segons van informar fonts del cos de Bombers a la premsa local.

Tot i que els mitjans ja parlaven de 35 morts, Protecció Civil va fixar, ahir a la tarda, el balanç oficial de víctimes en almenys 20 morts i 16 ferits, donant per fet que la xifra s´incrementaria: «Les dades seran actualitzades i esperem que augmentin», va dir Luigi D´Angelo, director del cos de seguretat, en una compareixença. Precissament, i encara que no era oficial, el ministre d´Interior, Matteo Salvini, va declarar als mitjans italians des de Catania, on es trobava de vacances, que ja elevava la xifra a 30 morts, i posteriorment els mitjans de comunicació locals l´elevaven a 35. A més, Il Corriere della Sera va detallar que entre els morts hi ha un nen d´uns 10 anys.

La secció central del pont de Morandi, entre les ciutats de Polcevera i Gènova, es va esfondrar ahir al migdia sense que se´n coneguin les causes exactes. Tot i això, les primeres hipòtesis apuntaven a les pluges dels últims dies com a causa de l´accident. El pont va ser construït el 1967. D´Angelo va explicar que al moment de l´accident hi havia entre 30 i 35 vehicles sobre el viaducte. Desenes de vehicles van quedar-hi atrapats i els equips d´emergències buscaven possibles supervivents. El cap de Bombers, Bruno Frattasi, va anunciar que les tasques continuarien durant tota la nit passada. En elles hi participaven un miler efectius.

La ministra de Defensa, Elisabetta Trenta, va ser la primera a arribar al lloc dels fets. Poc després, se li va sumar el primer ministre, Giuseppe Conte, que avui tmabé tenia previst continuar a Gènova. Per la seva banda, Salvini i l´altre viceprimer ministre, Luigi Di Maio, van avançar que avui viatjaran a Gènova. L´Ajuntament de Gènova va declarar dos dies de dol oficial.



Investigació de la fiscalia



El fiscal cap de Gènova, Francesco Cozzi, va anunciar que iniciarà una investigació per «homicidi múltiple i desastre culpós» per depurar responsabilitats pel despreniment d´un tram de gairebé 200 metres.

El president italià, Sergio Mattarella, va qualificar d´«absurda i espantosa» la tragèdia a Gènova i va advertir que «cap autoritat podrà escapar a l´exercici de la plena responsabilitat». «La consciència de tota una societat ho demanda», va sostenir en un comunicat.

En la mateixa línia es va expressar Salvini: «He creuat aquest pont centenars de vegades. Ara, com a ciutadà italià, faré tot el possible per aconseguir els noms i cognoms dels responsables, antics i actuals, perquè és inacceptable que la gent mori així a Itàlia». «Ho pagaran car», va subratllar a Twitter.

Autostrade Italia, que s´encarrega del manteniment del viaducte, va assegurar que «la causa de l´esfondrament serà objecte d´una profunda anàlisi quan sigui possible accedir al lloc amb seguretat». A més, va prometre «reconstruir el viaducte en el mínim temps possible d´una manera eficient i segura». L´empresa, que és una filial d´Atlantia, realitzava tasques de manteniment quan es va ensorrar el pont.



Suport internacional



Diferents governs i líders internacionals van mostrar ahir el seu suport a Itàlia, després del tràgic accident.

Així, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va expressar el seu condol a Itàlia: «Després de l´espantós ensor-rament del pont, envio el meu condol a la gent de Gènova i Itàlia», va dir a través del compte oficial de Twitter del seu portaveu, Steffen Seibert.

També el president de la Generalitat, Quim Torra, i l´alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van expressar en sengles missatges les seves condolences i solidaritat amb les víctimes de l´ensorrament. Torra va expressar en nom del poble de Catalunya el seu dolor i tristesa pel que va descriure com una tragèdia. L´alcaldessa de Barcelona va expressar la seva solidaritat i condolences a les famílies de les víctimes, i va garantir: «Som una ciutat mediterrània molt propera a vosaltres, som i serem al vostre costat».

El president espanyol, Pedro Sánchez, va transmentre també la seva solidaritat: «El Govern d´Espanya vol manifestar la seva solidaritat amb tot el poble italià i, especialment, amb les víctimes d´aquesta tragèdia. Stiamo con voi», va escriure a Twitter.