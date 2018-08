Un cotxe s'estavella contra el Parlament britànic i s'investiga com un fet terrorista

n Almenys tres persones van resultar ferides després que un cotxe atropellés diversos vianants de forma suposadament intencionada i s'estavellés contra les barreres que delimiten el Parlament britànic, a Londres, segons han informat les autoritats, que investiguen el succés com un incident terrorista.

L'incident va tenir lloc a les 7.37 h (hora local) i, després del fet, va ser detingut el conductor del vehicle, de qui només van informar que es tracta d'un home de gairebé 30 anys, segons un comunicat de Scotland Yard. El sospitós va ser traslladat a una comissaria del sud de Londres.

La Policia va explicar que aquest home estava sent investigat per la presumpta comissió de «delictes de terrorisme» i, de fet, és el Comandament Antiterrorista de Scotland Yard qui s'ha fet càrrec de les recerques. Els agents no han localitzat cap arma en el registre del vehicle.

Diverses persones van resultar ferides a conseqüència del possible atac terrorista, segons la Policia, que, afortunadament, va descartar que la vida de cap d'ells cor-ri perill.

«Hem atès en el lloc dels fets dues persones per ferides que no serien greus i les hem traslladat a l'hospital», va informar el Servei d'Ambulàncies de Londres en un comunicat.

Els agents van acordonar la zona i també van tancar les entrades de l'estació de metro de Westminster, que només funcionava per als usuaris que volien realitzar un transbord entre línies.

Les autoritats van demanar la col·laboració de la ciutadania per esclarir el succés.



Declaracions de testimonis

«Crec que semblava intencionat: el cotxe anava a tota velocitat cap a les barreres», afirmava Ewalina Ochab, en al·lusió a les barreres d'acer i formigó que protegeixen el Parlament. Ochab explicava que es trobava caminant per l'altre costat del paviment on es van produir els fets quan va escoltar un soroll i va sentir cridar algú.

«Em vaig donar la volta i vaig veure un cotxe platejat que anava molt ràpid prop de la barana, potser fins i tot a la vorera» va relatar. Va afegir que el vehicle no semblava tenir placa de matrícula davantera quan es va estavellar i va precisar que el conductor «no va sortir» del vehicle.

Els líders polítics britànics també van reaccionar contra el succés. La primera ministra britànica, Theresa May, va fer un comunicat al seu compte de Twitter: «Els meus pensaments estan amb els ferits en l'incident de Westminster i dono les gràcies als serveis d'emergència per la seva immediata i valenta resposta», va dir May.

D'altra banda, l'alcalde de la capital britànica, Sadiq Khan, va dir que està en contacte amb els responsables de la Policia i va agrair la labor dels serveis d'emergència, «que van arribar molt ràpid» a la zona on es va produir l'incident.

El president dels Estats Units, Donald Trump, va reclamar«duresa» contra els responsables. «Aquests animals estan bojos», va dir Trump, que en altres ocasions havia qüestionat l'eficàcia de les autoritats britàniques. «Un altre atac terrorista a Londres. Aquests animals estan bojos i els hem de fer front amb duresa i fortalesa», va demanar el mandatari nord-americà unes hores després que un vehicle s'estavellés contra les barreres del Parlament britànic després d'atropellar diverses persones.

Donald Trump va utilitzar l'any passat els diversos atemptats registrats al Regne Unit com a argument per defensar l'enduriment de la política migratòria als Estats Units. El Govern de Theresa May va arribar a expressar el seu malestar per les especulacions en què va incórrer el president estatunidenc en alguns tuits. La zona del Parlament anglès ser escenari, el març del 2017, d'un atemptat que es va cobrar la vida de cinc persones i que va ser reivindicat pel grup terrorista Estat Islàmic. El terrorista va atropellar desenes de persones i va apunyalar un policia.