El Govern vol que tots els migrants acollits de l'Aquarius puguin sol·licitar el dret d'asil

Tot i que la xifra concreta no està definida i depèn del Ministeri de Treball, Catalunya s'ha ofert per acollir els 60 migrants de l'Aquarius que arribaran a l'estat espanyol.

Per fer-ho, però, el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, ha demanat que els nouvinguts puguin ser acollits com a refugiats, igual que va passar amb els acollits de l'Open Arms el juliol i per tant, que ''no s'escatimi en permís humanitari''.

Amorós considera que la logística d'aquest procediment és nova perquè la primera identificació es farà a Malta i no descarta acollir menors d'edat. Malgrat tot, reconeix que Catalunya està ''sobreocupada'' en aquest àmbit i per això, demana corresponsabilitat a l'executiu espanyol .