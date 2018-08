Un home de 38 anys mata a punyalades la seva donaa Granada

Un home de 38 anys va ser detingut ahir després de suposadament assassinar a punyalades, en la mitjanit, qui era la seva parella, una noia de 21 anys, a la localitat granadina de Dúrcal. Segons fonts de la Guàrdia Civil, va ser el mateix detingut qui va portar personalment al centre de salut de Dúrcal la dona, ja malferida. Allà els serveis sanitaris van intentar reanimar-la, però no van aconseguir salvar-li la vida. El detingut va marxar però, tan bon punt van ser denunciats els fets, la Guàrdia Civil va detenir-lo als voltants d'aquest centre de salut. El poble de Dúrcal es va llevar ahir «consternat» davant aquest cas i es va convocar un minut de silenci, ahir al migdia, a la plaça del poble, on va acudir el president de la Diputació, José Entrena. «Ho veus per la tele tots els dies, però no esperes que al teu poble pugui passar», va lamentar l'alcaldessa, Antonia Fernández.