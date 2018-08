Investiguen cinc adolescents per agredir sexualment una menor a la Bisbal d'Empordà

Els Mossos d'Esquadra, el jutjat de la Bisbal i la fiscalia de menors investiguen una agressió sexual a una menor de 12 anys en una fàbrica abandonada de la Bisbal d'Empordà. Segons informa El Punt Avui, els agressors són cinc adolescents, companys d'institut de la víctima. El cas, que ha transcendit ara, va passar el mes de maig, però els Mossos d'Esquadra no en van tenir coneixement fins al juny. Víctima i agressors es coneixen perquè, com informa el diari, van junts al mateix institut. El grup, després d'aconseguir una fotografia de la menor despullada, l'hauria coaccionada i abusat sexualment d'ella. Els Mossos d'Esquadra van detenir dos dels adolescents per coaccions i agressió sexual i van encartar els tres restants (perquè com que tenen menys de 14 anys, són inimputables).

Segons ha avançat El Punt Avui, el cas va destapar-se a principis d'estiu. Concretament, al mes de juny, que és quan els Mossos d'Esquadra van tenir-ne constància. L'agressió sexual, que va passar en una fàbrica de terrissa abandonada, però, hauria tingut lloc al maig.

La víctima i els agressors es coneixien perquè van junts al mateix institut. La menor de 12 anys hauria entrat voluntàriament a la fàbrica amb la resta del grup. Un cop allà, explica el diari, els agressors la van convèncer perquè es despullés i li van fer fotos amb un mòbil. Després, la van coaccionar i van abusar-ne sexualment.

Després de tenir coneixement del cas, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació. Van localitzar el cinc adolescents i en van detenir dos d'ells per coaccions i agressió sexual. Aquests dos joves tenen edats compreses entre els 14 i els 18 anys. Pel què fa als tres adolescents restants, els agents els van encartar (perquè com que encara no han complert els 14 anys, són inimputables).

Segons les informacions a les quals ha tingut accés El Punt Avui, la policia no va localitzar la fotografia on apareixia la noia despullada. Tot i això, van confiscar el mòbil d'un dels adolescents –el qui l'hauria feta- perquè els experts informàtics dels Mossos analitzin el terminal i puguin mirar de localitzar-la.

Els Mossos d'Esquadra van informar del cas a la fiscalia de menors i també als jutjats de la Bisbal d'Empordà.