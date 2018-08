Ja es pot pixar (legalment) amb vistes al Sena

La instal·lació experimental per l'Ajuntament de París de quatre urinaris públics ecològics, especialment l'últim, col·locat a la turística illa de Saint-Louis, al riu Sena, ha rebut el rebuig de vianants i comerciants per considerar-los poc estètics i "exhibicionistes".

Els urinaris, metàl·lics i pintats de vermell i destinats als homes, estan ubicats al mig del carrer i tenen una lleugera cobertura lateral, però l'usuari queda bastant exposat quan els fa servir.

L'orina va directe a un contenidor amb palla per minimitzar les olors i l'Ajuntament la recull cada dia per crear amb ella fertilitzants.

"De moment és experimental, la idea és que completi els existents, els 450 que hi ha arreu París que tenen porta automàtica, gratuïts, dels quals prop de la meitat són accessibles les 24 hores", van explicar a Efe fonts del consistori.

El de la Illa de Sant-Louis és l'últim que es va col·locar, a finals de juliol, i hi haurà un cinquè en els propers deu dies prop de l'Estació del Nord, un lloc molt freqüentat.

La seva instal·lació va ser reclamada pels habitants de la zona, que es queixaven que alguns parisencs i turistes que anaven als molls orinaven a les seves portes.

"Van desitjar formar part de l'experiment, però alguns han dit que és vulgar. No obstant això, no hi ha lloc perfecte", es van justificar les fonts.

Les queixen arriben de persones com Sarah Sahali, treballadora al bar proper Le Pelican.

"És cert que pot molestar-me veure algú fer les seves necessitats en públic. Tot i que tothom pugui necessitar-ho, hi ha banys públics coberts en l'espai turístic parisenc", va dir a Efe.

Davant les crítiques rebudes, l'alcaldia del districte número quatre, en el qual està ubicat el polèmic urinari, s'ha mostrat oberta a un eventual canvi de lloc, que serà discutit amb l'Ajuntament parisenc a partir de setembre.

"Esperarem a la tardor per fer balanç i després decidir, però, de moment, no hi ha data de retirada", van confirmar fonts de l'Ajuntament de la capital, que van indicar que si les conclusions són satisfactòries el nombre d'urinaris podria augmentar.