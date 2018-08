L'Aquarius atracarà a Malta i uns 60 migrants seran acollits a Catalunya

n Catalunya rebrà els 60 immigrants del vaixell Aquarius que l'Estat espanyol es va comprometre ahir a acollir en el marc de l'acord assolit amb cinc països europeus més, segons va informar ahir la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo.

Un acord pel qual França es farà càrrec de 60 persones més, Alemanya i Malta de 50 cadascun, Portugal de 30 i Luxemburg de 5, i en el qual Itàlia també es va oferir a participar tot i que sense precisar encara amb quants immigrants, ja que estava atenent a la tragèdia de l'enfonsament del pont Morandi de Gènova, va detallar Calvo.

La vicepresidenta espanyola va mostrar la seva satisfacció per aquest pacte, que va ser coordinat per Espanya i França i segellat en 48 hores i que demostra que el cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, és un «líder escoltat i respectat a Europa».

Les fonts van destacar que és la primera operació de distribució de migrants entre diversos estats europeus i que l'acord ha estat coordinat per Espanya. A bord de l'Aquarius hi viatgen 141 migrants i refugiats rescatats en aigües del Mediterrani central pel vaixell, operat per les ONG SOS Mediterranée i Metges Sense Fronteres (MSF).



«Acord pioner»

El líder de l'Executiu, Pedro Sánchez, va confirmar l'acord a través d'un missatge al seu compte de Twitter. «Espanya ha coordinat un acord pioner amb sis països per distribuir l'acollida de les persones de l'Aquarius. Ha estat possible gràcies al camí que vam emprendre el juny, impulsant una sortida comuna i solidària als fluxos migratoris», va escriure el líder de l'Executiu.

Fonts de la Moncloa van subratllar que ha estat possible gràcies a la decisió del Govern de Sánchez d'acollir els 629 migrants a bord de l'Aquarius «per resoldre una situació humanitària difícil i posar sobre de la taula d'Europa la necessitat de buscar una sortida coordinada i comú al repte de la gestió dels fluxos migratoris». En aquella ocasió l'Executiu va oferir el port de València per desembarcar i va concedir un permís d'entrada per raons humanitàries de 45 dies, cosa que, en principi, el Govern no té intenció de donar als migrants que arriben a Espanya, independentment que entrin a través de vaixells de rescat o de pasteres.



L'oferta de Torra

Davant la negativa inicial d'Espanya de deixar atracar l'Aquarius, el president de la Generalitat, Quim Torra, va oferir els ports de Palamós, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita com a opcions perquè hi atraqués l'Aquarius.

A través de Twitter, Torra va informar que ha demanat a Ports de la Generalitat que el vaixell Aquarius sigui acollit en un d'aquests tres ports, que es troben «sota l'autoritat del Govern de Catalunya», perquè les persones rescatades puguin desembarcar «amb totes les garanties».

En el cas que el vaixell hagués atracat a Catalunya, però, hauria fet falta que el Govern espanyol autoritzés els immigrants que hi anaven a bord a poder desembarcar.