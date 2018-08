L'Associació de Diplomàtics critica que es nomeni polítics com a ambaixadors

L'Associació de Diplomàtics Espanyols (ADE), que representa més del 75% de la Carrera Diplomàtica espanyola, va expressar ahir la seva «disconformitat» amb el nomenament de tres destacats socialistes –dos d'ells membres de l'Executiva federal– com a ambaixadors a Andorra i com arepresentants a la Unesco i a l'OCDE.

Es tracta de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, que serà ambaixador al Principat d'Andorra; Juan Andrés Perelló, delegat representant permanent d'Espanya a la Unesco; i Manuel Escudero, representant d'Espanya davant l'OCDE. ADE confia que aquests nomenaments «siguin veritablement casos molt aïllats».

En un comunicat difós a través del seu compte a la xarxa social Twitter, l'associació de diplomàtics subratlla que, independentment del partit que governi, la discrecionalitat del Consell de Ministres per nomenar ambaixadors «no pot ni ha de convertir-se en arbitrarietat», ni basar-se en «criteris partidistes» o «servir per garantir una «sortida institucional» a persones a qui es «vulgui beneficiar», en detriment dels diplomàtics.

El seu principal argument és que «ser ambaixador d'Espanya no s'improvisa ni s'aprèn en uns pocs anys», sinó que es tracta del desenvolupament d'una carrera professional «que s'inicia en superar unes exigents oposicions» i s'aconsegueix amb «molts anys de feina».



Ros fa oficial la renúncia

El ple de l'Ajuntament de Lleida va acceptar ahir formalment la renúncia d'Àngel Ros com a alcalde i regidor, després de ser nomenat nou ambaixador d'Espanya a Andorra. El secretari general del consistori va ser l'encarregat de llegir la renúncia en un ple presidit per la primera tinent d'alcalde. El PSC va anunciar que celebrarà unes eleccions primàries per elegir el substitut de Ros al capdavant de la Paeria.