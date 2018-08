El malestar d'uns nois que l'imam va avivar

Alicia Mesas forma part de l'equip que treballa de forma directa a Ripoll amb les famílies i veïns dels autors dels atemptats. Un any després de la massacre, aquesta psicòloga ho té clar: dar-rere hi va haver malestar i un fort component emocional que va avivar l'imam, Abdelbaki es-Satty.

I això malgrat que suposadament els joves autors materials de l'atemptat, d'origen marroquí, estaven «integrats» a la vida diària del municipi. Mesa encara es pregunta per què aquests nois van ser capaços de matar i de morir. Aquesta psicòloga del grup professional del Consorci de Benestar Social del Ripollès treballa en un projecte per a una localitat que s'ha convertit en un laboratori per entendre què va passar, prevenir la radicalització i reconstruir la convivència. «Molts dols estan bloquejats. El per què segueix sobre la taula. A les famílies els costa gestionar el seu plor per algú que ha mort però que a la vegada ha matat altres persones. És un doble dol», subratlla.

Younes Abouyaaqoub, el conductor de la furgoneta que el 17 d'agost del 2017 va arrasar els vianants a la Rambla de Barcelona, el seu germà Al Houssaine, que aquella nit va participar en un altre atemptat amb atropellament a Cambrils al costat de Moussa Oukabir, Said Aallaa i els germans Mohammad i Omar Hychami. Tots eren veïns de Ripoll, tots van ser abatuts pels Mossos.

El punt de partida d'aquest treball social se situa en els mateixos joves. «Algú es va preocupar per com se sentien? Per què tothom donava per fet en veure'ls integrats que estaven contents?», es pregunta l'especialista, que puntualitza: «Ja no creiem en la paraula integrar, integrar no és que ells canviïn per occidentalitzar-se».

«No només es tracta de tenir feina o que no provinguis d'una família desestructurada. A vegades hi ha variables emocionals que si no es gestionen bé poden portar-te a un terreny perillós, sectari i manipulat», diu l'experta. La influència que sobre els autors dels atemptats va exercir Es-Satty, presumpte cervell dels atemptats i mort en l'explosió de la casa d'Alcanar, és una mostra que existia un malestar per avivar.

Per a les famílies d'aquests joves, van ser «víctimes» de la manipulació d'aquest líder religiós, comenta Mesas, qui assegura que el dol dels familiars dels terroristes «està molt ubicat en la ràbia», perquè «estan molt enfadats amb el sistema de seguretat que no va protegir prou els seus fills». A més, creuen que l'imam «podria haver estat detingut abans».

«En realitat, els nois no eren religiosos, però l'imam va saber alimentar-ho. Qualsevol persona que sigui una mica diferent pot sentir malestar i és relativament fàcil que vingui algú i l'avivi», postil·la la psicòloga.