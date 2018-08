Buch, sobre l'acte de record del 17-A: «Qualsevol debat polític ha de quedar al marge»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat que "qualsevol debat polític i situació estranya" quedi "al marge" de l'acte que tindrà lloc aquest divendres a Barcelona en record de les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de l'any passat, després de dies d'especulacions sobre la reacció de polítics i ciutadans per la presència del Rei. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller ha subratllat que aquest acte s'ha de centrar en el record de les víctimes, la solidaritat amb els seus familiars i l'agraïment als cossos policials i d'emergències i altres col·lectius que van actuar aquell dia. Per a Buch, "qualsevol debat d'índole política" estaria "fora de lloc" perquè "ja hi ha espais i dies suficients per tenir els debats que facin falta". El conseller ha agraït a l'Ajuntament de Barcelona que assumís el lideratge en l'atenció a les víctimes, després que la Generalitat, intervinguda per l'article 155, arribés "tard".

El conseller d'Interior ha insistit que els actes de record d'aquest divendres pels atemptats terroristes s'han de centrar en les víctimes i en els professionals que hi van actuar. Buch ha destacat que l'exconseller Joaquim Forn, actualment a la presó, es troba "concentrat precisament perquè l'acte giri entorn d'aquests dos pilars". També s'ha referit al major Josep Lluís Trapero, que fa un any era el responsable del cos, i ha recordat el seu desig fet públic a través d'una carta del cos és que els ciutadans no se sumessin a les crides per homenatjar-lo.

Buch ha lamentat que l'actual llei de reconeixement i protecció de les víctimes de terrorimse estableixi el termini d'un any des que es van produir les lesions per realitzar la sol·licitud per obtenir la indemnització, encara que el ministre de l'Interior, Grande-Marlaska, anunciés que no el tindria en compte. El conseller de l'Interior ha subratllat que les ferides psicològiques poden sortir al cap dels anys i ha afirmat que l'"administració hi ha de ser sempre". Per això ha apuntat que des de la conselleria volen tirar endavant un projecte en la línia que una "víctima ho és sempre", però no ha entrat en més detalls.

Sobre els "atacs" polítics i mediàtics que han rebut els Mossos d'Esquadra en els darrers mesos, Buch ha demanat que se'ls deixi "en pau". "Han demostrat ser grans professionals", ha afegit. Preguntat pel comissari Ferran López, que es va posar al capdavant del cos després que Trapero fos destituït, ha reiterat que ell "va presentar una renúncia i jo li vaig respectar". "No vaig posar mai en qüestió la professionalitat de López, calia recuperar que la 'diana' política tornés a ser un polític i no una persona uniformada", ha puntualitzat.

El conseller d'Interior ha tornat a demanar reunir-se amb el ministre i ha recordat que esperen que els concreti un dia per a la trobada, on Buch vol tractar moltes qüestions. Una de les principals que el conseller vol que hi hagi sobre la taula és la integració dels Mossos d'Esquadra al CITCO, on el cos participa però no hi és membre de ple dret, i a l'Europol. Són dos compromisos que es van adquirir en la Junta de Seguretat de Catalunya del juliol de l'any passat entre l'aleshores conseller, Jordi Jané, i ministre, Juan Ignacio Zoido. "Amb el govern espanyol anterior va ser impossible, amb l'actual sembla que han canviat les formes però ara calen fets", ha afirmat.