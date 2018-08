Catalunya vol acollir immigrants tot i admetre una «sobreocupació»

n La Generalitat desconeix per ara quants dels 60 immigrants del vaixell Aquarius seran finalment acollits per Catalunya, perquè el Govern central encara no ho ha precisat, si bé s'ha ofert a assumir-los tots, tot i advertir que en l'àmbit de menors els seus serveis ja estan «sobreocupats». Així ho va assegurar el secretari d'Immigració de la Generalitat, Oriol Amorós, que va demanar, a més, al Govern central que doni el mateix tracte als 60 immigrants de l'Aquarius que seran acollits per Espanya que el que va proporcionar als de l'Open Arms, que van arribar el juliol passat, per tal que se'ls doni un permís de 45 dies per tramitar la seva petició d'asil.

Després que l'Executiu espanyol assegurés que la majoria dels 60 immigrants destinats a Espa-nya seran acollits a Catalunya, Amorós va afirmar que el Govern central encara no els ha indicat quants vindran finalment a Catalunya, ni quan, tot i que estan preparant un dispositiu d'acollida per tenir-ho tot a punt en el moment en què arribin.

Paral·lelament, l'Aquarius va arribar al port de La Valletta a primera hora de la tarda d'ahir per desembarcar els 141 migrants rescatats divendres passat que viatjaven a bord del vaixell de rescat, segons va confirmar al seu compte de Twitter l'ONG SOS Mediterranée, que opera al costat de Metges Sense Fronteres (MSF).

L'arribada al port maltès va posar fi a cinc dies de travessia per als rescatats, davant la negativa inicial de diversos països europeus, entre ells Itàlia i Malta, de permetre el desembarcament al seu territori. Les dues ONG havien confirmat prèviament que el govern maltès els havia autoritzat a entrar a les seves aigües territorials i arribar fins al port de la capital i van expressar el seu alleujament per l'acord que s'ha aconseguit per Malta i altres països europeus, entre ells Espanya, per al repartiment dels immigrants que viatjaven a bord del vaixell de rescat.