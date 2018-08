El PP xifra en «més de 500» els «amics» col·locats per Pedro Sánchez

n El Partit Popular ha xifrat en «més de 500 persones» els «amics» i persones del «cercle» de Pedro Sánchez que, segons els seus càlculs, han estat situats a l'«aparell paral·lel de l'Estat» des que el PSOE ha arribat al govern gràcies a la moció de censura. Així ho va assenyalar el secretari general del PP, Teorodo García Egea, qui va denunciar, a més, que l'Executiu socialista ha incrementat els ministeris i els assessors elevant la despesa «el 30%» mentre «demana ajustos als espanyols fent pujar els impostos com el d'hidrocarburs».

«Crec que el govern de Pedro Sánchez s'ha proposat acabar de forma ferma amb l'atur, però ha decidit començar pels seus amics, pels amics del PSOE», va assenyalar, i va afegir que això els espa-nyols «ho valoraran» i que «ja està passant factura» a un Govern «esgotat».

En aquest sentit, el número dos del PP va destacar que la gent ha començat a adonar-se que «l'anomenat Govern del canvi» és «el Govern del canvi a pitjor», ja que «el canvi a millor només era per a alguns, per a aquest aparell paral-lel que ha creat».

«Els espanyols pagaran més en impostos quan omplin el dipòsit del seu vehicle, però no obstant això, hi ha màniga ampla i no hi ha cap tipus de problema a l'hora de col·locar més de 500 persones a l'aparell paral·lel de l'Estat sense més mèrit en alguns casos que ser amic o pertànyer al cercle proper del senyor Pedro Sánchez», va assegurar el secretari general del Partit Popular.