Puigdemont: «Ja vaig advertir que la UE no reconeixeria la independència»

n Carles Puigdemont va afirmar en una entrevista al diari alemany Der Spiegel que «sempre» va «advertir» que ningú de la UE reconeixeria una Catalunya independent. I afegeix, en aquest sentit, que va criticar que la Unió declarés de quina banda es posaria en cas d'una declaració d'independència.

També afirma que, sobretot, el que l'ha decebut més de la UE és el «silenci» després de la «violència policial» de l'1-O. Puigdemont afegeix que no li agrada «gens» ser la cara visible del moviment independentista català perquè a aquest moviment no li calen «ni líders ni màrtirs». I assegura que no ha estat mai, i encara no ho està, a favor d'un trencament «traumàtic» amb Madrid. «Sempre he volgut una Catalunya independent, però aconseguida com a resultat d'un procés democràtic, no de la violència», va declarar al rotatiu alemany. El president cessat per l'article 155 afirma que res del que ha fet des de la tardor passada ha tingut motivacions personals, i va afegir que el que el motiva és «un sentit de responsabilitat» cap a Catalunya. Va explicar, en aquest sentit, que utilitza la llibertat de la qual gaudeix a l'exili per perseguir la seva «meta política».

També va explicar que no li agrada que els seus companys estiguin a la presó ni que ell hagi de ser a l'exili. Puigdemont va rebre aquesta setmana la visita a Waterloo de la periodista Pilar Rahola i de l'expresident del FC Barcelona, Joan Laporta.

El jutge Pablo Llarena va demanar empara davant el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per la demanda civil interposada a Bèlgica per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els seus exconsellers a l'estranger.

Puigdemont va denunciar la forma en què el jutge està realitzat la investigació. El magistrat entén que es tracta d'un «atac planificat, groller i fraudulent».



L'Estat Major de Comín

L'exconseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Toni Comín, es va mostrar partidari que el Consell de la República assumeixi el paper de l'Estat Major del procés, que ha definit com l'espai «on es construïa la unitat estratègica entre les entitats sobiranistes i els partits i es prenien les grans decisions del procés». El conseller serà el màxim representant d'ERC en la nova institució, que es finançarà amb fons privats. Comín també ha fet una crida a la «unitat».