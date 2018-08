Barcelona homenatja les víctimes del 17-A amb flors, música, poesia i silenci

Barcelona rendeix avui homenatge a les víctimes dels atemptats del 17A amb un acte institucional a la plaça de Catalunya amb la presència dels Reis i diverses autoritats, que s'està duent a terme amb silenci respectuós, únicament trencat per la música i la poesia.

L'acte institucional, que ha arrencat cap a les 10.30 hores amb "El cant dels ocells", compta amb la presència de diverses de les víctimes, en primera fila, així com amb els Reis; el president del Govern, Pedro Sánchez; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president de la Generalitat, Quim Torra.

Diversos centenars de persones omplen el centre de la plaça de Catalunya per commemorar el primer aniversari dels atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils, just avui fa un any van causar setze morts i centenars de ferits, amb un acte conduït per la periodista Gemma Nierga que no inclourà parlaments oficials, amb l'objectiu de donar tot el protagonisme a les víctimes dels atacs i els seus familiars.

"Barcelona, ciutat de pau" és el lema d'aquesta commemoració, que ha organitzat el consistori barceloní, i hi participen unes 150 víctimes i familiars de dotze països.

Després de la interpretació del "Cant dels Ocells", Nierga ha pres la paraula per donar la benvinguda als assistents a l'acte i per ressaltar que Barcelona és una "ciutat de pau" que avui es bolca a mostrar la seva solidaritat i acompanyar les víctimes.

"També és un acte de reconeixement als serveis emergència i als cossos de seguretat, per la seva labor i esforç i per la seva dedicació exemplar", ha indicat Nierga, que ha ressaltat que a més suposa un record per als ciutadans que es "van esforçar" en "ajudar, emparar i protegir" els afectats per "la por, el dolor i el desconcert" de l'atac del 17-A.

L'acte prossegueix amb la lectura en vuit idiomes -els que parlen les víctimes dels atemptats- d'un fragment del poema "Devocions sobre situacions inesperades", de John Donne, a càrrec de vuit joves que professen diferents religions.