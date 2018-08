La Catalunya Central s'afegeix al record dels atemptats

Els municipis de la Catalunya Central s'ha sumat al record dels atemptats del 17-A fent cinc minuts de silenci davant dels ajuntaments. A Berga, l'amenaça de pluja prolongada durant tot el matí ha respectat el silenci dels concentrats a la plaça de Sant Pere. A partir de les 12 del migdia, membres de l'equip de govern, regidors, treballadors del consistori i demès berguedans -algun visiblement emocionat- han restat cinc minuts en silenci, en record a les famílies i les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils, d'ara fa just un any. Només l'eixordador soroll dels trons i el repic dels diferents campanars de la vila han evitat el silenci més pulcre.

Finalitzat l'homenatge, els assistents han brindat un sentit aplaudiment, però no s'ha fet la lectura del manifest, com marcava la proposta de l'Associació Catalana de Municipis que han seguit a la majoria de poblacions. Sí que les banderes, l'estelada en el cas de l'Ajuntament de Berga, han onejat a mig pal, com en la resta d'edificis i dependències de la Generalitat i les corporacions públiques de Catalunya, com marca el Decret del Departament de la Presidència de la Generalitat 185/2018, del 16 d'agost. Pocs minuts després de l'homenatge, la pluja ha descarregat amb força.



Cinquanta persones a Sant Fruitós de Bages

A les 12 del migdia, davant de la Casa de la Vila de Sant Fruitós de Bages, s'ha fet un acte de record i solidaritat amb les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils, d'avui fa un any, que ha reunit a mig centenar de ciutadans. La regidora i alcaldessa accidental Cristina Murcia ha llegit el manifest conjunt de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, i després s'ha fet uns emotius cinc minuts de silenci.