Detenen un home per una brutal pallissa a una dona gravada per un veí a Madrid

n Agents de la Policia Nacional van detenir un home a Madrid que havia amenaçat la seva parella, a la qual li havia recriminat que no l'hagués defensat aquella mateixa nit en una baralla en un bar de San Fernando de Henares, on va propiciar una pallissa a una altra dona. Durant la matinada de dijous, l'arrestat, que es trobava en estat d'embriaguesa, va iniciar una discussió amb diverses persones en un bar, on va arribar a donar una pallissa a una dona, a la que van defensar els clients de l'establiment i el seu marit. Segons unes imatges de Telemadrid gravades per un veí, la dona va rebre un cop de peu i fins a quatre bufetades i cops de puny. Fins al lloc dels fets es van traslladar efectius de la Policia Local de San Fernando de Henares per identificar les persones implicades en la batussa.

L'agressor, després d'arribar al seu domicili, li va recriminar a la seva parella que no l'hagués defensat durant la baralla al bar, fet pel qual la va agredir, li va agafar el telèfon mòbil i la va tancar al lavabo. La dona va aprofitar un moment de «distracció» de l'home per escapar-se per la porta del domicili i trucar a la Policia Nacional. Els agents del cos es van presentar al lloc dels fets i van detenir l'agressor.