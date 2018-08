Els enginyers proposen destinar el 5 % del pressupost d'obra pública al manteniment

n Els enginyers de camins, canals i ports aconsellen a les administracions que destinin el 5 per cent del pressupost anual en obra pública nova al manteniment de les grans infraestructures i evitar així tragèdies com la de Gènova o Vigo.

L'assessor de comunicació del col·legi professional, Rafael Serrano, va explicar que tan important és invertir en la construcció d'una bona infraestructura com fer-ho també en el seu manteniment perquè totes elles estan sotmeses a un fort estrès per causes com el trànsit, l'aigua o, en el cas de les que estan en zones de mar, l'erosió salina.

Així, a falta de conèixer els detalls de la investigació, opina que amb un manteniment adequat s'hauria pogut evitar la caiguda a Gènova i fins i tot dos dies abans la de la passarel·la al passeig Marítim de Vigo. En aquest context, Serrano va defensar el paper dels enginyers de camins, canals i ports que calculen «perfectament» el material i va posar com a exemple del bon disseny i execució a Madrid obres com la tribuna de l'Hipòdrom de la Zarzuela -inaugurada el 1941- o l'estadi Santiago Bernabéu -el 1947-.

«Dècades després estan vigents, perquè van ser obres calculades perfectament i realitzades amb el material adequat. Amb els anys es podran modernitzar i actualitzar, però la base del Bernabeu és espectacular», va destacar Serrano, que va instar a no escatimar en les infraestructures de formigó.

A més, com a aval a la seva proposta de destinar al voltant del 5 per cent del pressupost d'obra pública a les tasques de manteniment, va posar com a exemple «paradigmàtic» les infraestructures del tren d'alta velocitat a Espanya, que funcionen «perfectament» perquè des de l'inici es va contemplar un pressupost permanent per a la gestió del seu manteniment, quelcom que va valorar com un «esforç exemplar».

En el cas contrari, va parlar d'un manteniment deficient de carreteres que cinc anys després de la seva construcció tenen clots o vaivens que poden afectar greument la seguretat viària per una mala conservació.