Indaguen una suposada agressió sexual a una menor de 15 anys a Granada

n La Policia Nacional està investigant una suposada agressió sexual a una menor de 15 anys a Granada, sense que hi hagi fins al moment cap detingut per aquests fets. Fonts policials no han aclarit si es va tractar o no d'una violació. El fets van succeir fa una setmana a Granada capital, segons va informar el diari Ideal, que també va detallar que la noia, que podria haver-se fugat d'un centre de menors, va ser recollida quan feia autoestop pel seu suposat agressor a la zona del Palau d'Exposicions i Congressos. Des d'allà, l'agressor l'hauria portat al barri de Cartuja de la ciutat andalusa, on hauria abusat d'ella i després l'hauria abandonat. Després que la policia donés avís al jutjat que estava de guàrdia, es va activar el protocol que està previst per a aquests casos. Es va donar atenció a la víctima a l'Hospital Matern Infantil i la Policia Nacional es va fer càrrec de la investigació.