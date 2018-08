Els independentistes traslladen el focus de la jornada a Lledoners

Al voltant de dos milers de persones s'han reunit avui convocades per les entitats independentistes Òmnium i ANC davant la presó de Lledoners per homenatjar l'exconseller d'Interior Quim Forn, en presó preventiva, el dia que es compleix un any dels atemptats del 17-A.

El president de la Generalitat, Quim Torra; la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie; el portaveu d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri; la membre de l'Associació Catalana de Drets Civils (ACDC) i dona de Forn, Laura Masvidal; i el president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, són els encarregats de realitzar els parlaments que tenen lloc al llarg de l'acte.

També hi ha presents, entre d'altres, el vicepresident Pere Aragonès, la portaveu del govern Elsa Artadi, les conselleres igualadines Àngels Chacón i Alba Vergés, el cap del PDECat a Barcelona Xavier Trias, el diputat d'ERC a Madrid Joan Tardà i altres representants de les organitzacions independentistes del país.

Els independentistes, que han tingut problemes per accedir a la zona a causa de la pluja i el fang, que han creat llargues cues als accessos, repeteixen consignes com «Llibertat presos polítics», «Ni un pas enrere», «Som república» o «Quim Forn, el nostre conseller».