Mor als 76 anys Aretha Franklin, la llegenda de soul

Envoltada d'amics i familiars, al domicili de Detroit, la veu d'Aretha Franklin, coneguda com «la llegenda del soul», finalment es va apagar ahir. Afectada per un càncer, diagnosticat el 2010 -encara que no va baixar dels escenaris fins a final de l'any passat-, la veterana cantant es trobava des de la setmana passada convalescent al seu domicili, i tot i estar conscient, el seu estat era «molt greu», tal com van informar dilluns diversos mitjans nord-americans.

Filla del predicador Clarence LeVaughn Franklin i la cantant de gospel Barbara Franklin, Aretha Franklin va néixer el 25 de març del 1942 a Memphis i va començar la carrera cantant amb les seves germanes a l'església del seu pare a Detroit. El seu primer disc, The Gospel Soul of Aretha Franklin, el va gravar als 14 anys i poc temps després va començar a fer els primers passos en la indústria discogràfica amb el segell Columbia Records. Arrencava així una carrera meteòrica que la va portar a recollir nombrosos reconeixements, amb molts dels seus temes a les principals llistes, i a guanyar 18 Grammy, xifra que la converteix en la segona dona que més guardons ha rebut de la història, només Alison Krauss la supera.

El 3 de gener del 1987, Aretha Franklin va ser la primera dona inclosa dins del Rock and Roll Hall of Fame i el 2008 la prestigiosa revista Rolling Stone la va triar com la millor cantant de tots els temps.

La seva última actuació va ser el 2 de novembre de l'any passat, en un concert solidari, a favor de la Fundació d'Elton John, per recaptar fons en la lluita contra la sida. Va ser un concert especial, en què l'artista va tornar a demostrar el seu compromís social més enllà de la música.

No per ser esperada la notícia de la mort d'Aretha Franklin va ser menys dolorosa. Molts van ser els personatges públics que van dedicar unes paraules a recordar a la cantant d'èxits com Respect, I Say a Little Prayer o Ain't No Way, entre molts altres.

Un dels primers a fer-ho va ser Paul McCartney. «Prenguem un moment per donar gràcies per la bella vida d'Aretha Franklin, la reina de les nostres ànimes, que ens va inspirar a tots durant molts anys. Se la trobarà a faltar, però el record de la seva grandesa com a artista i un bon ésser humà viurà amb nosaltres per sempre. Amb amor, Paul», va escriure a Twitter.

Barbra Streisand va publicar a les xarxes una fotografia acompanyada per Franklin, amb un text: «És difícil concebre un món sense ella. No només era una cantant excepcionalment brillant, però el seu compromís amb els drets civils va fer un impacte indeleble en el món».

Gloria Gaynor va recordar-la també a través de les xarxes. «Una estrella brillant s'ha traslladat de casa seva al cel. @ArethaFranklin ha marxat però mai s'ha oblida. Prego per la pau de la seva família i éssers estimats que els dolços records d'ella aviat reemplaçaran el dolor amb acceptació i somriures sabent que ella està descansant».