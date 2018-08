Una pedalada recorrerà Catalunya per reclamar la llibertat dels polítics presos

Una pedalada reivindicativa sota el nom de 'Pedalem per als presos polítics' recorrerà Catalunya durant una setmana per reclamar l'alliberament dels polítics i líders independentistes presos. Sortirà dilluns al matí des de Lleida i es dividirà en set etapes en què els participants discorreran per diferents poblacions del país. Així mateix, faran parada als centres penitenciaris on es troben tancats, en concret a Mas d'Enric, a Lledoners i a Puig de les Basses, on finalitzarà la pedalada el diumenge dia 26. Des de Pedalem per la Independència, entitat promotora de la iniciativa, fan una crida a la ciutadania a participar en la pedalada ja sigui prenent part en una, dues o en totes les set etapes o en els diferents actes i activitats paral·lels també de caire reivindicatiu previstos cada tarda o vespre als municipis on finalitzarà cada etapa. Entre aquests, es duran a terme pedalades populars des de Tarragona, Manresa i Figueres, respectivament, que portaran els ciclistes, així com totes les persones que no vulguin, fins a les tres presons.

La primera etapa de 'Pedalem per als presos polítics' sortirà a les 9 hores des de la plaça Paeria de Lleida i discorrerà per Puigvert de Lleida, Castelldans, Cervià de les Garrigues, Vinaixa, Vimbodí, l'Espluga de Francolí, Montblanc, Picamoixons, Serradalt, el Rourell, Vilallonga del Camp, el Morell, la Pobla de Mafumet i Tarragona. A les 18.30 hores està prevista una pedalada popular que portarà els participants fins la presó de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragonès), on es troba Carme Forcadell.

El segon dia els ciclistes sortiran a les 8 hores des de la plaça de la Font de Tarragona i arribaran a Barcelona, després de passar per Torredembarra, Creixell, Comarruga, Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Garraf, Castelldefels, Gavà, Viladecans, el Prat de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat. L'activitat prevista per dimarts al vespre encara està pendent de confirmar. L'endemà, els participants aniran fins a Girona. Començaran l'etapa davant del Palau de la Generalitat i passaran per Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramanet, Martorelles, Vilanova del Vallès, la Roca del Vallès, Santa Agnès de Malanyanes, Llinàs, Sant Celoni i Hostalric. A les 19 hores està prevista la visita guiada 'Llegendes de Girona'.

La quarta etapa arrencarà de la plaça del Vi i portarà els ciclistes fins a Vic, després de creuar Salt, Bescanó, Anglès, Osor, Sant Hilari Sacalm, Espinelves, Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes. A vespre, visitaran la catedral de Vic i, posteriorment, està previst un berenar-sopar groc. Divendres, l'arribada serà a Manresa, després de passar per les poblacions de Vic, Malla, Tona, Hostalets de Balenyà, Centelles, Sant Quirze de Safaja, Castellterçol, Moià, Calders, Artés, Sant Fruitós de Bages. Al vespre, es farà una pedalada popular des de davant de l'Ajuntament fins a la presó de Lledoners, situada a Sant Joan de Vilatorrada, on es farà una cantada popular traslladar el suport a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull.

El sisè dia els participants es dirigiran des de Manresa fins a Ripoll, tot passant per Santpedor, Sallent de Llobregat, Balsareny, Navàs, Puig-reig, Gironella, Berga, Vilada i Borredà. A la capital del Ripollès, està previst que portin a terme una visita guiada al museu etnogràfic. Finalment, la darrera etapa arribarà fins a Figueres. Vallfogona del Ripollès, Olot, la Canya, Sant Joan de les Fonts, Castellfollit de la Roca, Sant Jaume de Llierca, Besalú, Navata i Vilafant, són les poblacions per on discorrerà la darrera etapa. Al vespre, una nova pedalada popular portarà els participants i totes les persones que vulguin fins a la presó de Puig de les Basses, en què es troba Dolors Bassa.

Durant les nits, els ciclistes s'hauran de fer càrrec del seu allotjament, tot i que des de l'organització s'han buscat diferents hostals i establiments on poder dormir, segons ha explicat el responsable de la pedalada, Eduard Sadurní. De totes maneres, es recomana als participants que si s'han de quedar a dormir portin sac i màrfega. També cal tenir en compte que, durant les etapes, els ciclistes hauran de portar a damunt el material necessari ja que no hi haurà cotxe de suport. Tot i que se seguirà un ritme suau d'uns 20 km/h, des de l'organització es recomana estar una mica preparat per poder fer el trajecte en bicicleta de cada etapa.

Encara no són massa els inscrits, especialment a les primeres etapes, i, per això, des de l'organització fan un crida a la ciutadania a participar-hi, prenent part en alguna de les etapes o ja sigui en totes les previstes, però sobretot en les activitats programades cada tarda o vespre en finalitzar el trajecte d'aquell dia. Les persones interessades poden trobar informació i inscriure's a la pedalada a través al web de Pedalem per la Independència o del correu electrònic info@pedalemperlaindependencia.cat. Des de l'entitat ja s'han organitzar en anys anteriors altres iniciatives similars també de caire reivindicatiu que han recorregut el país, i altres que van portar els ciclistes fins al País Basc o, en una altra ocasió, fins a Brussel·les.