Pengen una pancarta contra Felip VI a la plaça Catalunya

Aquest dijous cap a les 11 de la nit han penjat una pancarta d'uns quinze metres contra la presència del rei Felip VI a la cinquena planta d'un edifici situat al número 9 de la plaça Catalunya de Barcelona, on s'ha de fer l'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils amb la presència del monarca. Al cartell hi ha escrit en anglès "El rei espanyol no és benvingut als Països Catalans". Durant aquest divendres a la matinada l'equip de muntanya dels Mossos d'Esquadra han treballat per comprovar l'ancoratge del cartell i a la part baixa de l'immoble s'ha establert un perímetre de seguretat per si cau. Els agents han comprovat que no hi ha risc per la ciutadania i per aquesta raó han detallat que no retiraran la pancarta. Paral·lelament, la policia catalana està fent gestions amb els titulars de l'edifici per saber si havien donat el vistiplau perquè es penges el cartell. Tot i que hi ha una part de la pancarta que no està ben amarrada, concretament on hi ha una imatge del rei cap per avall, els mossos han determinat que no hi ha risc que caigui.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat, Quim Torra, considera que la pancarta "s'emmarca dins els temes de la llibertat expressió" que entén que és un "principi constituent".