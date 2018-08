El Govern central pretén contractar un advocat a Bèlgica per defensar Llarena

n El Govern central estudia contractar un advocat a Bèlgica per defensar la integritat i la jurisdicció espanyola davant els tribunals belgues, després de la demanda civil presentada en aquest país contra el jutge instructor de la causa oberta pel procés, Pablo Llarena, pels processats fugits.

El lletrat, segons van informar a Efe fonts jurídiques, actuarà sota direcció i supervisió de l'Advocacia de l'Estat, que defensa els interessos de l'Estat i dels seus organismes autònoms.

Serà ell, i no Llarena, qui previsiblement acudeixi al tribunal belga el pròxim 4 de setembre, dia en el qual el magistrat del Tribunal Suprem està citat per comparèixer per la demanda civil presentada per l'expresident català Carles Puigdemont i quatre exconsellers fugits.

Ho farà en defensa dels interessos del país i defensarà, segons les fonts, la immunitat de l'Estat espanyol i de la seva jurisdicció, com va sol·licitar ahir al ministeri de Justícia i al d'Afers Estrangers el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Segons aquest organisme, la demanda intenta «sense cap dissimulació sotmetre les actuacions sobiranes de l'Estat espanyol a la jurisdicció d'un Estat estranger», desacreditar la instrucció davant l'opinió pública internacional i condicionar futurs processos.

Previsiblement la defensa seguirà la línia traçada per l'anterior jutge degà de Madrid, Antonio Viejo, que va rebutjar donar trasllat a Llarena de la demanda i de la seva citació en considerar que no es tractava d'una demanda civil, sinó que es pretenia «qüestionar i examinar actuacions sobiranes portades a terme per l'Estat espanyol a través dels seus òrgans jurisdiccionals».



Diversos casos

Les fonts recalquen que la fórmula adoptada és una possibilitat normal prevista en el reglament de l'Advocacia de l'Estat i ja s'ha posat en pràctica en el passat.

L'Advocacia de l'Estat recull en les seves memòries anuals diversos casos en els quals ha calgut contractar advocats a l'estranger davant la impossibilitat de personar-se directament als tribunals d'aquests països, encara que són els advocats de l'Estat els que s'encarreguen de la «direcció i coordinació» dels plets.

Com a exemple es destaca la demanda presentada el 2003 a Nova York pel despatx nord-americà Holland & Knight en nom d'Espanya contra la societat classificadora del vaixell Prestige i la defensa a Londres en el procediment arbitral obert per l'assegurada del vaixell.

També es va actuar als EUA, a Tampa, per demandar l'empresa caçatresors Odyssey Explorer quan va intentar apoderar-se dels béns trobats en el vaixell Nuestra Señora de las Mercedes, o per defensar Espanya d'una demanda presentada a Los Angeles en la qual una família jueva que va fugir del règim nazi reclamava un Pissarro exposat al Museu Thyssen.

El reglament de l'Advocacia General de l'Estat recull la possibilitat que l'Estat encomani a una persona la seva representació i defensa «davant de qualsevol jutge o tribunal estranger», previ informe d'aquest organisme i de la Direcció del Servei Jurídic de l'Estat.

L'encarregat de nomenar-lo seria l'ambaixador d'Espanya al país en qüestió, en aquest cas Bèlgica.