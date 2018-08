Un homenatge a les víctimes entre la unitat i el respecte en el primer aniversari del 17-A

Barcelona va retre ahir al matí un emotiu homenatge a les víctimes dels atemptats del 17A, en una jornada en què el silenci, el respecte a les víctimes i entre les autoritats presents i la música es van imposar en un sobri acte a la plaça de Catalunya, presidit pels reis i amb la presència dels presidents del Govern central i de la Generalitat.



Després de setmanes de tensió política, l'homenatge es va dur a terme amb normalitat, amb tot el protagonisme centrat en les víctimes i els seus familiars, als quals el rei i les altres autoritats van saludar un per un després de finalitzar l'acte.



L'homenatge va arrencar amb El cant dels ocells, l'himne de la pau oficiós compost per Pau Casals, que van interpretar quinze alumnes violoncel·listes d'escoles municipals de Barcelona, al qual va seguir la lectura d'un fragment d'un poema de John Donne, Devocions sobre situacions inesperades, llegit per vuit joves que professen diferents religions en les vuit llengües de les víctimes del 17A.



La presentadora de l'acte, la periodista Gemma Nierga, va prendre la paraula per destacar que Barcelona és una «ciutat de pau», que ahir es va bolcar a mostrar la seva solidaritat i a acompanyar les víctimes dels atemptats d'ahir feia una any, que estaven en primera fila, davant de les autoritats.



A més, cinquanta alumnes de les escoles municipals de música i el conservatori municipal van interpretar Imagine, de John Lennon, Somewhere over the rainbow, del Mag d'Oz, Hallelujah, de Leonard Cohen, i Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa, que alguns dels assistents van taral·lejar.



«Barcelona us acull i us vol acompanyar en el dolor. Estimades famílies que heu patit tant i que tant patiu, acabem aquest acte, però no deixarem d'acompanyar-vos, perquè volem la pau, però no volem la indiferència», va afirmar Nierga abans de donar per conclòs l'acte.



Amb els reis i les altres autoritats a segona fila, a l'acte no hi va haver presència de símbols polítics, més enllà d'algunes banderes espanyoles, ni crits partidistes, únicament alguns tímids «visca el rei» quan va arribar el monarca i una pancarta en anglès, en la qual es rebutjava la seva presència penjada en un edifici de la plaça de Catalunya.



L'acte es va portar a terme enmig d'àmplies mesures de seguretat, amb la plaça de Catalunya blindada pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, que van establir un cordó de tanques per delimitar el perímetre.



Entre les autoritats presents a l'acte figuraven, a més dels reis, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el de la Generalitat, Quim Torra, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president d'Aragó, Javier Lambán -una de les 16 víctimes era d'aquesta comunitat-, així com representants dels partits polítics, la justícia, les forces de seguretat i els equips d'emergència.



Precisament, Nierga va assegurar que l'acte, a més de retre homenatge a les víctimes, també suposava un reconeixement als serveis d'emergència i als cossos de seguretat, pel seu «esforç» i «dedicació exemplar» durant la tràgica tarda del 17 d'agost del 2017 i els dies posteriors.



Nierga també va afirmar que l'acte d'ahir a la capital catalana era un record als ciutadans que es «van esforçar» a «ajudar, emparar i protegir» els afectats per «la por, el dolor i el desconcert» de l'atac del 17A.



La periodista va exalçar l'«actitud de bondat» dels veïns que van protegir les víctimes de l'atac terrorista, ja que amb la seva actitud «es defineix el concepte de civilització i ciutadania».

Globus blancs per la pau



Per la seva banda, l'Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria va llançar ahir uns 200 globus blancs i biodegradables amb «missatges d'amor» escrits per recordar les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost de l'any passat pel seu aniversari. L'associació, formada per venedors del mercat, Floristes de la Rambla i Antics Ocellaires, tenia previst alliberar uns 400 globus amb missatges que escrivissin ciutadans, però finalment es va reduir la xifra a causa de les complicacions per la pluja.



Les parades de la Rambla van deixar anar diversos globus, i d'altres van sortir des del mercat, l'associació del qual es va inspirar en una iniciativa anònima que convidava els ciutadans a escriure missatges en papers després de l'atemptat, que es va col·locar en una de les parades.



La presidenta dels Antics Ocellaires, Mònica Trias, va assenyalar que aquesta iniciativa havia generat una cadena de missatges que també van ajudar els comerciants, que van sentir una «abraçada col·lectiva», cosa que va agrair al desconegut impulsor. També va detallar que, entre els «missatges d'amor» escrits als globus, hi figuraven textos molt diversos, alguns sobre la Rambla i d'altres sobre les víctimes de l'atemptat i l'actitud davant la violència, com ara «Tots junts som més forts» i «No us oblidarem».



Per la seva banda, el president de l'associació de venedors de la Rambla, Salvador Capdevila, va fer ressaltar que volien un acte sense connotacions polítiques i que mostrés la seva solidaritat amb les víctimes, «enviant un missatge cap al cel» en defensa de la pau.