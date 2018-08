L'autòpsia confirma que l'edil asturià va ser assassinat a cops

n El Tribunal Superior de Justícia d'Astúries va assegurar que el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Llanes va rebre l'informe preliminar de l'Institut de Medicina Legal d'Astúries de l'autòpsia realitzada al cos de l'edil d'IU de la localitat trobat mort dijous, Javier Ardines. Aquest primer informe confirma la mort violenta del regidor, concretament a cops. No obstant això, des del Superior de Justícia no s'ha aportat cap dada més referent a les causes.

El cos d'Ardines, de 52 anys, va ser localitzat dijous al matí al costat del seu vehicle i prop del seu domicili. Durant ahir al matí la Guàrdia Civil va prendre declaració a familiars i cercles propers del regidor.

L'Ajuntament de Llanes va decidir declarar dol oficial ahir i avui i mostrar el condol i la solidaritat de l'Ajuntament i la Corporació Municipal, dels empleats públics i de tots els veïns a la família i amics del regidor d'IU. Des del consistori es va ordenar que les banderes de tots els edificis públics onegin a mig pal i portin penjat un crespó negre en senyal de dol. També va ser ajornat fins al proper dimecres el ple municipal que estava previst que tingués lloc ahir a dos quarts de deu del matí.

La família d'Ardines va comunicar la seva decisió de realitzar en absoluta privacitat el seu comiat, de manera que des d'IU de Llanes i IU d'Astúries mantindran de forma escrupolosa el respecte als seus desitjos, segons va informar l'organització. «En aquests durs moments volem manifestar la nostra tristesa, així com la nostra esperança i exigència d'un ràpid aclariment dels fets», va destacar IU en un comunicat.

L'organització va afegir que «en qualsevol cas, per respecte a la memòria del nostre company i de la seva família i persones properes, demanem la màxima consideració i moderació, evitant especulacions que no condueixen a res ni serveixen per a l'aclariment d'aquest dramàtica mort de Javier Ardines».