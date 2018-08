La Universitat d'Estiu de Prada arriba a les 50 edicions amb el focus en la política catalana

n La Universitat Catalana d'Estiu va començar aquest divendres la 50a edició a Prada de Conflent (França). Per celebrar aquesta edició, la UCE ha escollit un vers de Miquel Martí i Pol com a lema: «I, tanmateix, la remor persisteix». Aquest fragment forma part del poema Aquesta remor se sent, en referència a la resistència del moviment popular durant la repressió de la dictadura franquista. Aquest vers és una clara referència a la situació política que viu actualment Catalunya. La 50a edició de la UCE arribarà a Prada de Conflent setmanes després d'haver estrenat unes primeres jornades a Manresa. Del 5 al 10 de juliol es va fer una primera sessió de cursos, seminaris i tallers a l'Institut Lluís de Peguera aprofitant els 50 anys de la UCE i també que Manresa és la Capital de la Cultura Catalana. En aquest avançament, a la capital del Bages es va replicar el mateix model de l'UCE que celebra a la Catalunya Nord.



Noguer participa en l'obertura

La Universitat Catalana d'Estiu va obrir les portes del Liceu Renouvier de Prada de Conflent en un acte on va participar el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, que durant el seu parlamentva reivindicar l'esperit de l'1 d'octubre perquè, «més enllà de defensar una idea política o una altra, el que es va fer als col·legis electorals va ser defensar un dret democràtic». El programa està carregat de seminaris, cursos universitaris, commemoracions, taules rodones i concerts amb la voluntat de reflexionar sobre el coneixement. En el conjunt d'actes s'intenta involucrar totes les regions que formen els Països Catalans: l'Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya Nord, la Franja de Ponent, les Balears i el País Valencià.