500 milions d'Autostrade per a les víctimes

? L'administrador delegat per Itàlia de la concessionària d'autopistes Autostrade, Giovanni Castellucci, va anunciar ahir la creació d'un fons de 500 milions d'euros per sufragar les «despeses immediates» de les víctimes de l'ensorrament el 14 d'agost del pont Morandi, a Gènova, un enfonsament que ha causat la mort d'almenys 43 persones després de la mort aquest dissabte d'un dels ferits. «La primera mesura està dirigida a les famílies de les víctimes. Hem assignat un fons per a les necessitats immediates que concretarem amb l'Ajuntament i que serà gestionat per l'Ajuntament», va explicar Castellucci acompanyat del president d'Autostrade, Fabio Cerchiai. Castellucci va anunciar indemnitzacions per als habitatges afectats per l'ensorrament. «Per poder construir el pont de forma segura s'assignarà un fons de compensació per a tots aquells que hagin d'abandonar les seves llars», va afegir.