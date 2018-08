Aragonès exigeix al govern ''prou impunitat'' als atacs contra la llibertat d'expressió

El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha exigit aquest diumenge al govern espanyol que actuï davant els membres dels cossos de seguretat de l'Estat que participen en els ''escamots'' contra la llibertat d'expressió a Catalunya. Ho ha dit en un acte a Gràcia on ha recordat tres casos en què o bé agents de la Guàrdia Civils o bé agents de la policia espanyola, han estat identificats traient llaços grocs. Aragonès ha dement ''prou impunitat'' i ha criticat que alguns partits com Cs per instar a la ciutadania a retirar llaços grocs perquè volen provocar la ''fractura social'' que denuncien que hi ha a Catalunya.

El vicepresident del Govern, ha criticat així, el fet que diferents agents dels cossos de seguretat de l'Estat s'hagin vist involucrats als ''escamots'' contra la llibertat d'expressió de Catalunya i ha fet esment a l'agressió al fotoperiodista Jordi Borràs, als diputats d'ERC Jenn Díaz i Josep Maria Jové, i a la presència d'un Guàrdia Civil entre les 14 persones identificades a les Terres de l'Ebre.

Aragonès ha demanat al govern de l'Estat que ''vigili els seus uniformats'' i que ''controli la seva gent''. Considera que els qui haurien de garantir la seguretat ciutadana es dedica a ''perseguir la llibertat d'expressió i ideologies que no els agraden''

Aragonès ha reivindicat els valors d'ERC i el compromís amb la democràcia abans que amb la independència i ha defensat ''el dret de tothom a expressar les seves opinions'' fins i tot ''les que no ens agraden''.

Per Aragonès, l'espai públic no pot ser ''neutral'' perquè ha de ser un espai de ''llibertat d'expressió'' i s'ha mostrat plenament contrari a ''tornar als temps en què la política es quedava a casa''. Per aquest motiu, també ha alertat que les campanyes impulsades per retirar llaços grocs volen aconseguir ''la fractura social'' que denuncien determinades forces polítiques. ''No deixarem que provoquin una fractura social al nostre país'', ha conclòs Aragonès.



''Girar la truita'' al judici dels presos

Aragonès ha advertit que les properes setmanes començarà un nou curs polític amb el judici dels presos previst per la tardor. En aquest sentit, ha alertat que ''no serà un judici just'' però creu que cal demostrar que quan es tracta de la unitat de l'Estat i la corona, ''no hi ha separació de poders''. Així, per Aragonès, cal ''girar la truita'' per convertir el judici ''a la causa de la llibertat de Catalunya'' acabi senti un judici ''públic, europeu, ciutadà contra la repressió de l'estat espanyol¡¡ Per fer-ho possible, per Aragonès cal la mobilització i la construcció de nous consensos que tot i no defensar la república catalana, estarà al costat de la defensa de ''drets i llibertats'' com ho va estar l'1-O i el 3-O.