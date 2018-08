Cambrils fa una crida a la convivència

n Cambrils va retre homenatge a les víctimes dels atemptats terroristes del 17-A amb la inauguració d'un Memorial per la Pau i un breu acte institucional en què l'alcaldessa, Camí Mendoza, va apel·lar a la convivència i va agrair la tasca de policies i equips d'emergències després de la tragèdia. Mendoza, l'única autoritat que va prendre la paraula en l'acte, el va iniciar amb un record per Ana María Suárez, la saragossana de 67 anys atropellada mortalment pels gihadistes, que prèviament havien matat 15 persones més a Barcelona. L'alcaldessa va expressar el seu suport a totes les víctimes dels atemptats i als seus familiars i amics i va destacar que «Cambrils és terra de pau, acollida i solidaritat».

Al passeig marítim, davant del Club Nàutic, al punt on fa un any hi va haver el tràgic atropellament, Cambrils va descobrir un Memorial per la Pau, consistent en un llosa amb un colom. Víctimes i familiars van ser els primers a dipositar una rosa blanca al Memorial, on després van fer les seves ofrenes les autoritats i els representants policials, els serveis d'emergència -molt aplaudits- i les diferents confessions religioses de Cambrils.

A l'acte organitzat a Cambrils van assistir un miler de persones i nombroses autoritats, com el president de la Generalitat, Quim Torra; la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; les ministres Meritxell Batet i Reyes Maroto; els consellers Elsa Artadi, Chakir el Homrani i Miquel Buch i el president del PP, Pablo Casado. L'alcaldessa va destacar la tasca que van fer el dia dels atemptats les forces policials i els equips d'emergències, però també comerciants, restauradors i veïns, que «van refugiar els que fugien». Va fer una «menció especial» a la gestió que van fer dels atemptats el major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero i l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, el que va provocar els aplaudiments dels presents a l'acte i algunes esbroncades.

Mendoza va assegurar que els atacs «no canviaran la voluntat de la societat d'apostar per la convivència i la democràcia» i que aquesta no caurà «en el discurs de la por i l'odi». «Hem de seguir caminant i seguir construint una societat millor», va destacar.



Torra demana «disculpes»

En una breu declaració institucional realitzada en acabar l'acte, Torra va demanar «disculpes» a les víctimes si en algun moment les autoritats els han «fallat» i es va posar a la seva disposició. «Només si avancem en aquesta via de solidaritat, de fraternitat, de concòrdia i de pau serem poble. I això és el que va demostrar Cambrils fa un any», va manifestar. El president va assegurar que la pancarta contra la presència del rei a Barcelona amb motiu del 17-A era «segura» i que el seu Govern «està compromès amb la llibertat d'expressió fins a les últimes conseqüències».

La Delegació del Govern a Catalunya va demanar ahir informació als Mossos i a l'Ajuntament de Barcelona sobre la pancarta contra el rei que grups independentistes havien penjat en un edifici a la plaça Catalunya per determinar si la lona «dificultava la plena seguretat» de l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de l'any passat. En declaracions a TV3, Torra va dir estar «completament en desacord» amb la Delegació del Govern a Catalu-nya, ja que «la pancarta era segura».

Per la seva banda, el president del PP, Pablo Casado, va reclamar al cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, que expliqui «com respondrà a l'anunciat atac a l'Estat per part de Torra», després de les declaracions que el president va fer divendres a Lledoners, en què va animar a «atacar aquest Estat espanyol injust». Casado va demanar-li que concreti «quins mecanismes jurídics, constitucionals o administratius farà» perquè «no es tolerin aquest tipus de manifestacions, no hi hagi més ultratges al rei ni insults a l'oposició democràtica al Parlament de Catalunya». També va afirmar que s'ha fet saber a Torra que no pensen «tolerar aquest tipus de manifestacions» i que exigiran «que hi hagi memòria per les víctimes sense cap tipus d'instrumentalització per part de l'independentisme».

La diputada de Cs al Parlament Lorena Roldán va opinar que el president «aprofita el dolor» de les víctimes del 17-A amb la seva incapacitat per aparcar «un sol dia», el de l'homenatge, el debat del procés sobiranista: «No té sentit de la vergonya», va dir.