La CUP rebutja aprovar uns «pressupostos autonòmics»

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez va instar ahir el Govern de Quim Torra a buscar el suport d'altres grups parlamentaris «si el que plantegen són uns pressupostos en el marc autonòmic», que no incloguin la gestió pública de recursos energètics i de l'aigua ni pretenguin lluitar contra l'exclusió social.

Sànchez va valorar que, si no es respecten aquestes condicions, els Pressupostos de la Generalitat per al 2019 «segurament serien compartits per altres grups parlamentaris del ple», fet pel qual va demanar al Govern que sigui clar sobre quins comptes vol si busca el suport dels cupaires.



«Necessitem claredat»

«No pot recaure sobre la CUP, sobre un subgrup parlamentari de quatre diputats, aquest tipus de xantatge que ja coneixem en relació amb els pressupostos, i, per tant, necessitem claredat» per no repetir la situació del 2017, quan els anticapitalistes van aprovar el projecte presentat per JxSí.

Sànchez va lamentar que aleshores «es va dir que si no hi havia una aprovació dels comptes no hi hauria referèndum i, per tant, es va mercadejar amb el dret a l'autodeterminació i la voluntat popular».

Sobre si es podria reproduir aquest escenari, va assegurar que «seria molt agosarat dir que mai no ens tornarà a passar una cosa així, però tots aprenem de les situacions i desitgem que no torni a passar, però no la CUP, sinó el país, perquè, certament, era mentida: no calia aprovar uns pressupostos per fer el referèndum de l'1 d'octubre».

La diputada cupaire va descartar que el Govern aposti per una pròrroga pressupostària, tot i que creu que «seria un escenari de confort per evitar una situació de feblesa parlamentària». Però va assegurar que la CUP no és optimista respecte al projecte de pressupostos que l'Executiu català portarà al Parlament.

Per la seva banda, el president del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí, va assegurar que el seu partit no és l'equivalent de la Crida que va plantejar l'expresident Carles Puigdemont, i «ERC i la CUP s'equivoquen si fan aquesta anàlisi». Bonvehí va insistir que és un moviment de persones a títol individual, «en cap cas és una evolució del PDeCAT ni d'un altre partit, i ERC i la CUP s'equivoquen si el veuen com un partit clàssic».

El president del PDeCAT també va destacar que la Crida no es planteja com una suma de partits sinó de persones, tot i que transversal, i que pot tenir èxit «com a moviment d'unitat d'acció de l'independentisme en els propers mesos o anys», per la qual cosa el seu partit hi dona suport. Bonvehí va constatar que la Crida és un projecte per sumar suports personals a una república.