Diana Riba, dona de Romeva, avisa que no es respectaran els drets dels polítics empresonats

Diana Riba, dona de l'exconseller català Raül Romeva, va denunciar ahir les condicions en què es troben els polítics empresonats pel procés independentista i va afirmar: «Ens espera un judici on es continuaran vulnerant tots els drets possibles, igual que ha passat fins ara».

La dona de l'exconseller, que estiueja amb la família a Menorca des de fa 18 anys, va declarar a Efe que el dret a la defensa és una de les preocupacions principals dels encausats.

En aquest sentit, Riba va explicar que la presó preventiva «limita el temps per preparar com es mereix la causa», ja que els presos tenen un temps limitat per veure els seus advocats, però «en cap cas passar-se tot un dia al despatx de l'advocat, que és el més adequat», va assegurar.

La dona de Romeva va qualificar de «bestialitat» la situació que estan vivint els polítics catalans empresonats, així com les condicions en què hauran d'afrontar el judici al Tribunal Suprem amb hores d'espera cada dia en els trasllats i el «desgast psicològic» de despertar els presos de matinada.