Un empresonat pels atacs va col·laborar amb els terroristes a canvi de 30 euros

n Said Ben Iazza, el jove que es troba a la presó per facilitar presumptament la compra d'explosius a la cèl·lula gihadista autora dels atemptats de Barcelona i Cambrils l'agost del 2017, va entrar a Espa-nya amagat als baixos d'un camió quan encara era menor d'edat i va acabar vinculant-se als terroristes per 30 euros, els diners que, segons la seva declaració, va rebre en efectiu i gasolina per prestar-los la seva documentació i la seva furgoneta.

Aquest jove nascut el 1993 a un llogaret marroquí a 120 quilòmetres de la ciutat més propera, va explicar a la Guàrdia Civil que va entrar a Espanya el 2010 ocult als baixos d'un camió, que va creuar des de Tànger a Algesires. Tenia llavors 17 anys i després de passar un període que no va precisar a Múrcia amb uns «familiars» es va traslladar a Barcelona, on va ingressar en un centre d'acollida i va acabar passant per tres instal·lacions d'aquest tipus.

Era 2013 o 2014, segons va explicar el detingut els agents, quan es va traslladar a Vinaròs, on es va instal·lar amb el seu oncle i va començar a treballar a la carnisseria halal que ell regentava, un lloc on va començar «donant un cop de mà» i va acabar com a dependent després d'obtenir el permís de treball, gairebé tres anys més tard. De fet, té una autorització de residència de llarga durada des del 2016. Va ser en aquesta carnisseria on va conèixer almenys dos dels terroristes implicats en els atemptats, Younes Abouyaaqoub, abatut després de perpetrar els atropellaments a la Rambla; i Mohamed Hychami, abatut després del de Cambrils. Del sumari es desprèn que tots dos, residents a Alcanar, a uns 15 quilòmetres de Vinaròs, acudien al negoci un parell de vegades al mes per comprar productes d'alimentació.

En la seva declaració, Ben Iazza va assegurar que «només coneixia la cara, no coneixia els seus noms» i només va tenir constància d'ells quan es va assabentar per la premsa de la seva participació en els atemptats. En tot cas, els va prestar la seva furgoneta, una Ford Transit.