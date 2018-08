Maduro anuncia que multiplicarà per 34 el salari mínim a Veneçuela

El president veneçolà, Nicolás Maduro, va anunciar ahir que multiplicarà per 34 el salari mínim, sense aclarir a partir de quan s'aplicarà. Es tracta del cinquè augment de l'any, enmig d'una hiperinflació que podria enfilar-se fins al 1.000.000 %, segons l'FMI. Amb el salari mínim actual, polvoritzat per l'alça de preus, els veneçolans no poden comprar ni un iogurt de mig litre.

El mandatari va afirmar que el sou estarà «ancorat» en el valor del petro, moneda digital creada pel seu govern.

Cada petro equival a 60 dòlars aproximadament, basat en el preu del barril de petroli. «He fixat el salari mínim, les pensions i la base de salaris per a totes les taules salarials del país basant-me en el petro, 1.800 bolívars», va explicar Maduro.



El mercat negre

En els bolívars actuals, el salari mínim passaria de 5,2 milions (menys d'un dòlar segons la taxa del mercat negre, que marca de facto els preus de molts productes en l'economia) a 180 milions (uns 28 dòlars).