Mor un home en ser arrossegat amb el cotxe per una riera a Rubí

n Un home de 43 anys va morir divendres en ser arrossegat el seu cotxe per l'aigua a la riera del Palau, dins del terme municipal de Rubí. El vehicle que conduïa la víctima, veí de Terrassa, va ser arrossegat per la força de l'aigua en aquesta localitat, una de les més afectades per les fortes pluges de divendres, on van caure uns 70 litres per metre quadrat en només mitja hora. El cotxe va ser arrossegat al llarg de més d'un quilòmetre per les aigües de la riera després que l'home intentés creuar-la.

En declaracions a TV3, l'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, va assenyalar que la ciutat està construïda entre rieres i quan plou molt, com divendres, es «generen problemes». No obstant això, Vega va considerar que les infraestructures van funcionar, i també va recordar que les zones amb possibilitat d'inundar-se estan ben senyalitzades.

L'alerta la va donar un testimoni dels fets a primera hora de la tarda de divendres, però els equips d'emergència no van localitzar l'home i part del vehicle fins al cap d'unes quantes hores en un lloc de molt difícil accés.